ETV Bharat / state

UP में ही तैयार होंगे हाइटेक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड; ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए SOP जारी

यूपी पुलिस की इस पहल से सुरक्षा क्षेत्र में चार प्रमुख सकारात्मक सुधारों की उम्मीद है.

ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए SOP जारी.
ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए SOP जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 7:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सुरक्षा के ढांचे को पेशेवर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. DGP के निर्देशन में राज्य के भीतर ही प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग सेंटरों को लाइसेंस प्रदान करने की नई SOP जारी कर दी गई है.

अब प्रदेश की 3,000 से अधिक सुरक्षा एजेंसियों को अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्यों की दौड़ नहीं लगानी होगी. इस पहल से न केवल सुरक्षाकर्मियों की गुणवत्ता और अनुशासन में सुधार होगा, बल्कि स्मार्ट सिटी की सुरक्षा को नई धार मिलेगी. स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

​क्या है नई व्यवस्था और SOP: अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था को नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त किया गया है. नई SOP के तहत अब तक प्रदेश के 3,097 लाइसेंस धारक अपने गार्डों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए दूसरे राज्यों में भेजते थे.

अब यूपी में ही अधिकृत ट्रेनिंग सेंटर खुल सकेंगे. प्रशिक्षण संस्थानों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार एडीजी कानून-व्यवस्था के पास होगा. यह एसओपी भारत सरकार द्वारा निर्धारित कड़े सुरक्षा मानकों के आधार पर तैयार की गई है.

इस पहल से होने वाले बड़े बदलाव: ​यूपी पुलिस की इस पहल से सुरक्षा क्षेत्र में चार प्रमुख सकारात्मक सुधारों की उम्मीद है. अन्य राज्यों पर निर्भरता खत्म होने से प्राइवेट एजेंसियों की लागत कम होगी. समय की बचत होगी.

नए प्रशिक्षण संस्थान खुलने से स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी. संस्थानों पर यूपी पुलिस का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण होगा, जिससे ट्रेनिंग की गुणवत्ता और अनुशासन बेहतर होगा.

दक्ष और प्रशिक्षित गार्ड: सेफ सिटी और स्मार्ट सिटी की अवधारणा को सफल बनाने में पुलिस के मददगार साबित होंगे. आवेदन की प्रक्रिया​प्रशिक्षण संस्थान का लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं विस्तृत जानकारी और एसओपी उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://uppolice.gov.in/ पर देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: महिला से सामूहिक दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग; केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

TAGGED:

HITECH PRIVATE SECURITY GUARD UP
UTTAR PRADESH POLICE LATEST NEWS
UP POLICE PRIVATE SECURITY GUARD
यूपी हाईटेक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.