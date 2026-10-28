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देवउठनी से सावे शुरू: शादी से पहले CMHO को बताना होगा कि कितने मेहमान बुलाएंगे और कैसे खिलाएंगे, देनी होगी ये जानकारियां...

शादी से पहले बताना होगा कितने मेहमान आएंगे. ( ETV Bharat gfx )

कोटा: यदि आपके घर-परिवार में इसी देवउठनी ग्यारस (20 और 21 नवंबर) को शादी-ब्याह है या अन्य कोई बड़ा आयोजन है तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है. राजस्थान में सार्वजनिक आयोजनों के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त SOP लागू की. शादी-ब्याह, भंडारे या सामूहिक भोज में भोजन बनाने के लिए हलवाई और कैटरर्स के पास लाइसेंस अनिवार्य होगा. इस बार आयोजक, कैटरिंग और रिसॉर्ट मालिकों को शादी-ब्याह समारोह के नए नियम कायदे मानने होंगे. इन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पहले से ना केवल मेहमानों की संख्या बतानी होगी, बल्कि खाना बनाने वाले केटरर के पास लाइसेंस समेत विभिन्न जानकारियां भी चेक करनी होगी. कैटरर का फूड लाइसेंस नहीं है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम निरीक्षण करने आई तो कार्रवाई होगी. टीम भोजन रुकवा सकती है और आयोजक के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है.