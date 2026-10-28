देवउठनी से सावे शुरू: शादी से पहले CMHO को बताना होगा कि कितने मेहमान बुलाएंगे और कैसे खिलाएंगे, देनी होगी ये जानकारियां...
खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस साल जुलाई में निकाला नए नियम से जुड़ा आदेश. आदेश के साथ बड़े आयोजनों के लिए जारी की SOP.
Published : October 28, 2026 at 4:16 PM IST
कोटा: यदि आपके घर-परिवार में इसी देवउठनी ग्यारस (20 और 21 नवंबर) को शादी-ब्याह है या अन्य कोई बड़ा आयोजन है तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है. राजस्थान में सार्वजनिक आयोजनों के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त SOP लागू की. शादी-ब्याह, भंडारे या सामूहिक भोज में भोजन बनाने के लिए हलवाई और कैटरर्स के पास लाइसेंस अनिवार्य होगा. इस बार आयोजक, कैटरिंग और रिसॉर्ट मालिकों को शादी-ब्याह समारोह के नए नियम कायदे मानने होंगे. इन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पहले से ना केवल मेहमानों की संख्या बतानी होगी, बल्कि खाना बनाने वाले केटरर के पास लाइसेंस समेत विभिन्न जानकारियां भी चेक करनी होगी. कैटरर का फूड लाइसेंस नहीं है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम निरीक्षण करने आई तो कार्रवाई होगी. टीम भोजन रुकवा सकती है और आयोजक के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है.
कोटा के फूड सेफ्टी ऑफिसर मोजीराम कुंभकार ने बताया कि अब सामाजिक या शादी समारोह की सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी. इसके बाद फूड सेफ्टी नॉर्म्स की पालना कराने की जिम्मेदारी होगी. खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभमंगला का इस बारे में आदेश जुलाई में जारी हुआ, लेकिन तब सावे बंद हो चुके थे. अब देवउठनी से शादियां शुरू होंगी. आदेश के साथ मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई. इस संबंध में कैटरर और हलवाई के साथ विवाह स्थल प्रबंधक और मालिकों को भी बता रहे हैं.
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फूड प्वाइजनिंग के केस आते: फूड सेफ्टी ऑफिसर भूपेंद्र नागर बोले, बड़े आयोजन में फूड प्वाइजनिंग के कई केस आते रहते हैं. समारोह की विभाग को जानकारी नहीं होती. पहले से सूचना होती तो गाइडलाइन देते. उसमें बताते कि किस तरह से सामग्री उपयोग करनी है. कई बार सड़ी व गली सब्जियों को भी उपयोग कर लिया जाता है, इसीलिए समस्या आती है. सरकार ऐसी गड़बड़ियां पर लगाम लगाएगी. इसी की निगरानी का टास्क दिया है.
फूड रिलेटेड डिजीज पर रोक लगाना: फूड सेफ्टी ऑफिसर चंद्रवीर सिंह जादौन बोले, विवाह, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजकीय या बड़े आयोजनों में कई बार खराब खाना परोस दिया जाता है. आयोजनों की कई बार विभाग को सूचना नहीं होती है. वहां खाने-पीने की सामग्री गड़बड़ होती है. उसे खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है. फूड रिलेटेड डिजीज या फूड प्वाइजनिंग हो जाती है. एक साथ बड़े स्तर पर मरीज अस्पताल पहुंचते हैं. अब विभाग को पहले से जानकारी होने पर वहां कार्रवाई हो सकेगी. निगरानी बढ़ने से फूड क्वालिटी सुधरेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दूरी पर बड़े आयोजन होते हैं. इनकी सूचना नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब सूचना मिलेगी तो टीम भेजकर खाद्य सुरक्षा नियमों की पालना करवाएंगे.
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चस्पा करना होगा केटरर का लाइसेंस: फूड सेफ्टी ऑफिसर संदीप अग्रवाल ने कहा, सीएमएचओ को सभी शादी समारोह या आयोजन की सूचना देनी होगी. शुरू में ऐसे आयोजनों पर फोकस रहेगा, जिनमें 500 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं. इसके बाद छोटे स्तर तक भी पहुंचेंगे. वेन्यू पर केटरर का लाइसेंस चस्पा करना होगा. इसके अलावा शादी का वेन्यू, केटरर का लाइसेंस नंबर, आयोजन का नाम पता और पूरी डिटेल और भोजन किस तरह से परोसा जाएगा, इस बारे में आयोजक को जानकारी देनी होगी.
निगरानी टीम में बढ़े अधिकारी: फूड सेफ्टी ऑफिसर अग्रवाल का कहना था, इससे पहले ही पता लग जाएगा कि कहां कितने आयोजन हैं. कोटा में पहले चार फूड सेफ्टी ऑफिसर थे, लेकिन हालिया भर्ती से 12 नए एफएसओ मिले हैं. इससे पूरे जिले में शादी समारोह और बड़े आयोजनों पर निगरानी बढ़ाने में मदद मिलेगी. टीम एहतियातन भोजन के नमूने भी लेगी. साथ ही FSSAI एक्ट के आधार पर भी नमूने लिए जाएंगे.
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मेडिकली फिट होने चाहिए खाना बनाने वाले: फूड सेफ्टी ऑफिसर भूपेंद्र नागर बोले, बड़े आयोजन में खाना बनाते समय कई बार साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता. अक्सर शादी में भोजन बनने वाली जगह गंदगी हो जाती है. केटरर की टीम के लोगों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के आधार पर यह जरूरी है. इससे कई रोगों से बचा जा सकता है. केटरर को अपने काम करने वाले लोगों के मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार रखने होंगे. मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला, रिसोर्ट, फार्म हाउस, बैंक्विट या कम्युनिटी हॉल में आयोजन के संबंध में पूरी जानकारी वहां के मैनेजमेंट या मालिक को सीएमएचओ ऑफिस में उपलब्ध करानी होगी. उन्हें भोजन उपलब्ध कराने वाले कैटर्स का नाम और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर बताना होगा. लाइसेंस परिसर में चस्पा करने की जिम्मेदारी मालिक या मैनेजमेंट की होगी.
ऑनलाइन मिल जाता है लाइसेंस: एफएसओ अरुण सक्सेना ने बताया कि सभी कैटर्स और हलवाइयों की बैठक कर लाइसेंस के लिए तैयार कर लिया है. अधिकांश के पास पहले से लाइसेंस है. जिनके पास नहीं है, उनके बनवा दिए. इसकी लंबी प्रक्रिया थी. लाइसेंस के लिए ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके बाद फूड सेफ्टी अधिकारी तत्काल लाइसेंस जारी कर देते हैं.
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विवाह स्थल संचालकों से समझाइश: सक्सेना ने बताया कि दूसरे चरण में शादी समारोह स्थल के संचालक या मालिक से बात कर रहे हैं ताकि पूरी प्रक्रिया समझा सके. इससे वे अपने यहां लाइसेंसधारी केटर्स को ही खाना बनाने की अनुमति देंगे. संचालक आयोजन की जानकारी भी विभाग को दें. बड़ी संख्या में शादी विवाह समारोह और आयोजन होते हैं. एक दिन में 100 से ज्यादा जगह पर शादियां होती है. ऐसे में निगरानी मुश्किल होती है. अब बड़े आयोजनों में इस तरह की निगरानी रखी जाएगी. वहां स्वच्छता और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के आधार पर ही भोजन बने और कच्चा माल भी स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाए. वहां बने भोजन का स्टोरेज, कोल्ड चेन, बची सामग्री का उचित निस्तारण और अपशिष्ट प्रबंधन भी देखा जाएगा.
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