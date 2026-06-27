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रायपुर पहुंचे सोनू सूद का बड़ा बयान, राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

दुर्ग में निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सोनू सूद, राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर कहा- ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है

SONU SOOD STATEMENT ON RAM MANDIR
राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को बताया दुर्भाग्यपूर्ण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 27, 2026 at 11:02 AM IST

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रायपुर: बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे दुर्ग में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए. रायपुर आगमन पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. अभिनेता ने गहरी निराशा जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

ये दुर्भाग्य पूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. मुझे उम्मीद है कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा.- सोनू सूद, एक्टर

राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर कहा- ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है राम मंदिर चोरी मामला

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामला श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकद धन और सोने-चांदी के आभूषणों की हेराफेरी और चोरी से जुड़ा हुआ है. इस मामले पर विशेष जांच दल (SIT) की जांच भी जारी है. मामला सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, और विपक्षी दलों व संतों ने भी इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है.

बयान के मायने

सोनू सूद कोरोना काल के बाद से ही अपनी सामाजिक गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं. आम जनता से सीधे जुड़े होने के कारण उनका बयान और गंभीर हो जाता है. राम मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र है, ऐसे में चंदे में हुई इस कथित धोखाधड़ी को सोनू सूद ने भी 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया गया है.

अब तक की कार्रवाई

श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में SIT जांच के बाद 8 आरोपियों को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रिमांड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया. मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत ने सभी की 3 दिन की न्यायिक अभिरक्षा की रिमांड मंजूर. इसके बाद पुलिस ने सबको जेल भेज दिया. अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि सभी अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद 79 लाख से अधिक रुपए भी पेश किए गए.

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