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अयोध्या राम मंदिर दान चोरी पर सोनू सूद का बयान, संलिप्त लोगों की संपत्ति को जब्त कर करें दान, धर्मांतरण यूसीसी पर भी दी राय

भिलाई : बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में बयान दिया है. सोनू सूद ने इस घटना पर गहरा दुख और नाराजगी जताई है. सोनू सूद ने इस कृत्य को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. इसके साथ ही सोनू सूद ने नक्सल समस्या, नीट परीक्षा में छात्रों पर दबाव ना डालने के साथ अच्छे काम करने की भी बात की.

UCC पर भी दिया सोनू सूद ने बयान

यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर उन्होंने कहा कि देश में लोगों की सोच समय-समय पर बदलती रहती है. कई बार लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन फिर सही दिशा में लौट आते हैं. उन्होंने कहा कि वह खुद को किसी एक क्षेत्र या राज्य तक सीमित नहीं मानते. चाहे वह पंजाब से हो या भिलाई से, उनका उद्देश्य केवल लोगों की जिंदगी बदलना है. मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है. धर्मांतरण के मुद्दे पर सोनू सूद ने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराना उचित नहीं है. उनका मानना है कि व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है, उसे उसी धर्म में सम्मानपूर्वक जीवन बिताना चाहिए.

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी पर सोनू सूद का बयान (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)