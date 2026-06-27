अयोध्या राम मंदिर दान चोरी पर सोनू सूद का बयान, संलिप्त लोगों की संपत्ति को जब्त कर करें दान, धर्मांतरण यूसीसी पर भी दी राय
फिल्म अभिनेता एवं समाजसेवी सोनू सूद ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा बयान दिया.उन्होंने संलिप्त लोगों की संपत्ति दान करने को कहा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 27, 2026 at 4:53 PM IST
भिलाई : बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में बयान दिया है. सोनू सूद ने इस घटना पर गहरा दुख और नाराजगी जताई है. सोनू सूद ने इस कृत्य को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. इसके साथ ही सोनू सूद ने नक्सल समस्या, नीट परीक्षा में छात्रों पर दबाव ना डालने के साथ अच्छे काम करने की भी बात की.
UCC पर भी दिया सोनू सूद ने बयान
यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर उन्होंने कहा कि देश में लोगों की सोच समय-समय पर बदलती रहती है. कई बार लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन फिर सही दिशा में लौट आते हैं. उन्होंने कहा कि वह खुद को किसी एक क्षेत्र या राज्य तक सीमित नहीं मानते. चाहे वह पंजाब से हो या भिलाई से, उनका उद्देश्य केवल लोगों की जिंदगी बदलना है. मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है. धर्मांतरण के मुद्दे पर सोनू सूद ने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराना उचित नहीं है. उनका मानना है कि व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है, उसे उसी धर्म में सम्मानपूर्वक जीवन बिताना चाहिए.
लोग अपनी श्रद्धा और जीवनभर की बचत से ईश्वर के चरणों में दान अर्पित करते हैं. उन्होंने ने मांग की कि इस घिनौने काम के पीछे जो भी लोग शामिल हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. सोनू सूद के मुताबिक ऐसे लोगों की पहचान करके उनकी संपत्ति को जब्त कर दान कर देना चाहिए-सोनू सूद, अभिनेता एवं समाजसेवी
नक्सलवाद और नीट पर भी दिया बयान
नक्सलवाद पर उन्होंने कहा कि बस्तर के युवा और कलाकार बेहद प्रतिभाशाली हैं. जिन युवाओं ने नक्सलवाद छोड़कर आत्मसमर्पण किया है, उन्हें नई शुरुआत का अवसर और सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, तभी देश और बेहतर बनेगा. वहीं नीट परीक्षा और छात्रों की आत्महत्या के मामलों पर उन्होंने चिंता जताई.
बच्चों पर माता-पिता का अत्यधिक दबाव कई बार दुखद घटनाओं की वजह बनता है. कोई भी परीक्षा किसी की जान से बढ़कर नहीं होती और बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए- सोनू सूद , अभिनेता एवं समाजसेवी
आपको बता दें कि अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई समसामयिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी. भिलाई से अपने जुड़ाव का जिक्र करते हुए सोनू सूद ने कहा कि भिलाई मेहनती और कमाल के लोगों का शहर है. यहां के लोगों में आगे बढ़ने का जज्बा है और सभी को मिलकर इस शहर को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए.उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों के लिए लोग उनसे जुड़ें, वह हमेशा समाज सेवा के लिए तैयार हैं.
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