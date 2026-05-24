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सोनू-मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस, समर्थकों ने पुलिसकर्मियों की ही तलाशी ले ली

सोनू मोनू गैंग ने पुलिस की तलाशी ली ( ETV Bharat )

पटना: जेडीयू विधायक अनंत सिंह के समर्थक मुकेश सिंह पर फायरिंग के बाद सोनू-मोनू गैंग का एक और कारनामा सामने आया है. तलाशी लेने आई पुलिस की भी तलाशी ले ली. असल में बाढ़ अनुमंडलीय अंतर्गत पचमहला थाना क्षेत्र नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग लेने के बाद पुलिस सोनू-मोनू के घर छापेमारी के लिए पहुंची थी. इस दौरान उनके परिवार और समर्थन भड़क गए. सोनू मोनू गैंग ने पुलिस की तलाशी ली: पुलिस और सोनू-मोनू के परिजनों के बीच काफी नोकझोंक होने लगी. परिजनों और समर्थन इस बात पर अड़ गए कि घर के अंदर जाने से पहले पुलिसकर्मियों की तलाशी लेंगे. आखिरकार छापेमारी से पुलिस की तलाशी ली गई. हालांकि सोनू के घर की तलाशी से पहले पुलिसकर्मियों की तलाशी लेने का मामले ने अब तूल पकड़ किया है. वीडियो सामने आने के बाद जांच के आदेश (ETV Bharat) वीडियो सामने आने के बाद जांच के आदेश: इस पूरे प्रकरण पर अब बाढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 रामकृष्णा का बयान सामने आया है. उन्होंने बताया कि कानून के नियमों के अनुसार ही पुलिस कार्रवाई कर रही थी लेकिन सोनू-मोनू के गुर्गो द्वारा पुलिस की तलाशी ली गई. इस बात पर वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर जांच कर जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी. तलाशी के वायरल वीडियो में पुलिस कर्मियों के साथ हाथीदह प्रभारी भी जांच करवाते नजर आ रहे हैं.