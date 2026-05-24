सोनू-मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस, समर्थकों ने पुलिसकर्मियों की ही तलाशी ले ली
अनंत सिंह समर्थक पर फायरिंग करने वाले सोनू-मोनू गैंग के गुर्गों ने तलाशी के लिए आई पुलिस की ही तलाशी ले ली. पढ़ें पूरी खबर..
Published : May 24, 2026 at 5:41 PM IST
पटना: जेडीयू विधायक अनंत सिंह के समर्थक मुकेश सिंह पर फायरिंग के बाद सोनू-मोनू गैंग का एक और कारनामा सामने आया है. तलाशी लेने आई पुलिस की भी तलाशी ले ली. असल में बाढ़ अनुमंडलीय अंतर्गत पचमहला थाना क्षेत्र नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग लेने के बाद पुलिस सोनू-मोनू के घर छापेमारी के लिए पहुंची थी. इस दौरान उनके परिवार और समर्थन भड़क गए.
सोनू मोनू गैंग ने पुलिस की तलाशी ली: पुलिस और सोनू-मोनू के परिजनों के बीच काफी नोकझोंक होने लगी. परिजनों और समर्थन इस बात पर अड़ गए कि घर के अंदर जाने से पहले पुलिसकर्मियों की तलाशी लेंगे. आखिरकार छापेमारी से पुलिस की तलाशी ली गई. हालांकि सोनू के घर की तलाशी से पहले पुलिसकर्मियों की तलाशी लेने का मामले ने अब तूल पकड़ किया है.
वीडियो सामने आने के बाद जांच के आदेश: इस पूरे प्रकरण पर अब बाढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 रामकृष्णा का बयान सामने आया है. उन्होंने बताया कि कानून के नियमों के अनुसार ही पुलिस कार्रवाई कर रही थी लेकिन सोनू-मोनू के गुर्गो द्वारा पुलिस की तलाशी ली गई. इस बात पर वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर जांच कर जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी. तलाशी के वायरल वीडियो में पुलिस कर्मियों के साथ हाथीदह प्रभारी भी जांच करवाते नजर आ रहे हैं.
"वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश के आलोक में जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. फिलहाल मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है."- रामकृष्णा, एसडीपीओ, बाढ़
क्यों हुई गोलीबारी?: 22 मई को नौरंगा जलालपुर पंचायत के सरपंच पति मुकेश सिंह ने सोशल मीडिया पर स्थानीय थानाध्यक्ष के कार्यों की प्रसंशा करते हुए एक पोस्ट किया था. जिस पर पंचायत के मुखिया पति सह वकील सोनू-मोनू के पिता प्रमोद सिंह के बीच नोकझोंक हुई. जिसके बाद शनिवार की शाम सरपंच पर सोनू-मोनू अपने गुर्गे के साथ फायरिंग कर भाग गया.
वहीं, गोलीबारी की घटना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो उनसे सोनू-मोनू के परिजनों के बीच तीखी बहस शुरू कर दी. जब तक आरोपी सोनू-मोनू बहस का फायदा उठाकर पीछे के दरवाजे से भाग निकला और फिर दारोगा से लेकर सभी पुलिस कर्मियों को सोनू-मोनू के परिवार ने एक-एक कर जांच की, उसके बाद ही घर में घुसने दिया. जिसका वीडियो सामने आने के बाद पटना पुलिस हरकत में आई और जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है.
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