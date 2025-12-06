ETV Bharat / state

मां के लिए करोड़ों खर्च कर रहे सागर के बेटे, 58 एकड़ के मंगलगिरी में बनवा रहे भव्य मंदिर

सागर के मंगलगिरी में इन दिनों 1300 प्रतिमाओं का पंच कल्याणक महायज्ञ चल रहा है. इसी दौरान सागर के निवासी अनिल सराफ और उनकी पत्नी आभा सराफ ने अपने परिवार के सामने मंगलगिरी क्षेत्र में भव्य और दिव्य जैन मंदिर बनवाने की इच्छा रखी. उन्होनें अपने बेटों से ये इच्छा जाहिर की, जिसका सम्मान करते हुए उनके बेटे गौरव और हर्ष ने पंचकल्याणक यज्ञ के दौरान ये संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि वो मां का सपना पूरी करने के लिए भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे, जिसमें अब तक के सभी जैन तीर्थकंरों की मूर्ति स्थापित की जाएगी.

सागर : मां का सपना पूरा करने एमपी के सागर में रहने वाले बेटे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा. हर्ष और गौरव सराफ अपनी मां की इच्छानुसार मंगलगिरी के 58 एकड़ क्षेत्र में करोड़ों खर्च कर मंदिर बनवा रहे हैं. इस भव्य और दिव्य जैन मंदिर को बनाने में 2 से 4 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें 24 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति एक साथ होंगी. इस मंदिर को बनाने का पूरा खर्च हर्ष और उनके भाई गौरव सराफ वहन करेंगे. वहीं, ये मंदिर मंगलगिरी की शोभा बढ़ाने के साथ-साथ जैन धर्मालंबियों की आस्था के नए केंद्र के रूप में उभरेगा.

फिलहाल मंगलगिरी में 29 नवंबर से 5 दिसबंर तक पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर के सानिध्य में पंचकल्याणक यज्ञ हो रहा है. समापन पर गजरथ फेरी है, जिसमें सात रथ चले और इसी दौरान सराफ परिवार को मंदिर निर्माण की अनुमति जैन आचार्य द्वारा प्रदान की गई.

मां की इच्छा पूरी करने करोड़ों न्योछावर (Etv Bharat)

क्या है मंगलगिरी क्षेत्र?

मंगलगिरी तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष जयकुमार जैन ने बताया, '' मंगलगिरी के इतिहास की बात करें, तो यहां पर 1982 में ट्र्स्ट ने साढे़ 58 एकड़ जमीन खरीदी थी. पूरे क्षेत्र में धीरे-धीरे विकास हो रहा है. अभी वर्तमान में 15 जैन मंदिर हैं. ये खुशी की बात है कि पंचकल्याणक संपन्न नहीं हो पाया और आगामी तीन जैन मंदिर बनाने की घोषणा कर दी गई. उसमें हमारे ट्र्स्ट के महामंत्री हर्ष जैन एक मंदिर की स्थापना कर रहे हैं. एक मंदिर की स्थापना मैं भी कर रहा हूं. तीसरा मंदिर हमारे कोषाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार जी स्थापित कराएंगे.''

सागर के मंगलगिरी में बनेगा भव्य मंदिर (Etv Bharat)

'हम मंदिर का पूरा खर्च वहन करेंगे'

मंगलगिरी तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री और मंदिर निर्माण कराने जा रहे हर्ष सराफ ने बताया, '' मैं अपने माता-पिता का सपना पूरा करने के लिए ये मंदिर बनवा रहा हूं क्योकिं मेरी मां का सपना था कि मंगलगिरी में एक मंदिर हमारे परिवार द्वारा बनाया जाए. मैं ट्रस्ट का आभारी हूं कि उन्होंने यहां पर मंदिर बनाने की अनुमति दी. यहां पर बहुत भव्य जिनालय बनेगा. यहां पर जैन तीर्थकंरों की प्रतिमा स्थापित होंगी, इसमें जो भी द्रव्य खर्च होगा, वो हमारा परिवार करेगा.''

58 एकड़ में फैला है सागर का मंगलगिरी क्षेत्र (Etv Bharat)

'युवाओं का धर्म कर्म में आगे आना अच्छ संकेत'

जिनवाणी संरक्षण एवं प्रबंधन समिति के संयोजक डाॅ.संजीव सराफ कहते हैं, '' युवा लोग धर्म के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे संकेत हैं. ऐसे ही यहां के हर्ष सराफ हैं, जिन्होंने अपनी मां की मनोकामना को पूरा करने के लिए अपने भाई गौरव के साथ संकल्प लिया है. यह जो मंदिर बनेगा, काफी भव्य होगा. बड़ी बात ये है कि इस भव्य मंदिर में जो भी द्रव्य खर्च होगा, वो एकल परिवार करेगा. ये बड़े शुभ संकेत है कि आज के युवा अपने धर्म के साथ-साथ अपने माता पिता के सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे आ रहे हैं.''