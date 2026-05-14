ETV Bharat / state

गरीबी को पछाड़ भरी उड़ान; ऑटो चालक और दूध विक्रेता के बेटों का नेशनल एथलेटिक्स टीम में चयन

नेशनल टीम में चयन के बाद बनारस के धावकों की हुंकार, कहा- "मौका मिला है तो कुछ करके दिखाएंगे"

Photo Credit; ETV Bharat
ऑटो चालक और दूध विक्रेता के बेटों का नेशनल एथलेटिक्स टीम में चयन (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 4:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 20 का आयोजन हांगकांग में 28 से 31 मई तक किया जा रहा है. इस चैंपियनशिप में भारत की एथलेटिक्स टीम भी हिस्सा ले रही है. भारतीय टीम में वाराणसी के विकास इंटर कॉलेज के दो छात्र अंशु रजक और अभय कुमार दुबे का चयन हुआ है.

अभय कुमार दुबे चार गुण चार सौ मीटर रिले रेस और मिक्सड रिले रेस में, अंशु रजक चार गुण सौ मीटर रिले रेस में पदक के लिए दौड़ेंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बच्चे गरीब परिवार से हैं. एक के पिता ऑटो चलाते हैं तो दूसरे के पिता दूध बेचने का काम करते हैं.

बेंगलुरु में प्रशिक्षण शिविर में हैं दोनों छात्र

दोनों बच्चों की उपलब्धि पर स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. एके सिंह ने बताया कि यह पहला मौका है कि एक कॉलेज के दो खिलाड़ियों का चयन भारतीय एथलेटिक्स टीम में हुआ है. इस समय दोनों खिलाड़ी बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शामिल हैं. दोनों खिलाड़ी चार साल से डॉ. भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर में उप क्रीड़ा अधिकारी डॉ. मंजूर आलम अंसारी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे. अंशु रजक के पिता घर-घर जाकर दूध बेचते हैं, जबकि अभय कुमार दुबे के पिता ऑटो चालक हैं. क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी विमला सिंह ने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है.

वाराणसी में बढ़ रही खेलों के प्रति जागरुकता

इस चैंपियनशिप में भारत की एथलेटिक्स टीम की भागीदारी से देश के युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. रजक और अभय कुमार दुबे जैसे खिलाड़ियों का चयन इस बात का प्रमाण है कि वाराणसी में खेलों के प्रति जागरुकता बढ़ रही है और युवा खिलाड़ी अपनी मेहनत और लगन से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं.

अभय कुमार दुबे ने क्या कहा ?

अभय कुमार दुबे ने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने शहर और देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. उन्होंने कहा यह मेरे लिए एक बड़ा अवसर है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पदक जीत सकूं. अंशु रजक ने कहा कि वह अपने कोच के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 20 में भारत की भागीदारी और वाराणसी के खिलाड़ियों का चयन एक शुभ संकेत है, जो भविष्य में खेलों के क्षेत्र में और भी अधिक उपलब्धियों की ओर इशारा करता है. अपने बच्चों की उपलब्धि पर पूरा परिवार भी बेहद खुश है.

ये भी पढ़ें- रेबीज इंफेक्शन से गाय की मौत; परिवार के लोगों ने पीया था दूध, संक्रमण के डर से पहुंचे अस्पताल

TAGGED:

BANARAS NEWS
ANSHU RAJAK
ABHAY KUMAR DUBEY
NATIONAL ATHLETE FROM BANARAS
NATIONAL ATHLETE TEAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.