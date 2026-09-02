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देहरादून में बारिश ने बुझाए दो घरों के चिराग, ओवरफ्लो नाले में बहा वैज्ञानिक का बेटा, नहर में डूबा श्रमिक का लड़का

देहरादून: राजधानी देहरादून में नाले और नहर में बहने से दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्चे का शव बडोवाला के पास डीएसपी चौक की बरसाती नदी से बरामद हुआ. थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत दूसरे बच्चे का शव गूलरघाटी की नहर से मिला. दोनों घटनाओं में एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया था. साथ ही पुलिस द्वारा दोनों बच्चों के शव परिजनों को सुपर्द कर दिए गये हैं.

वैज्ञानिक के 12 साल के बेटे की नाले में डूबने से मौत: पहली घटना कोतवाली पटेल नगर में स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान परिसर की है. यहां वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत कर्मचारी का 12 वर्षीय बेटा सम्राट गोपी जीवी मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे लापता हो गया था. काफी तलाश के बाद भी जब उसका पता नहीं चला, तो परिजनों ने सोशल मीडिया पर बच्चे की जानकारी साझा की और पुलिस को सूचना दी.

6 किमी दूर डीएसपी चौक के नाले में मिला बच्चे का शव: पुलिस ने परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन बच्चे के बाहर जाने के कोई सुराग नहीं मिला. परिसर से होकर गुजरने वाले नाले में बच्चे के गिरने की आशंका के बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. ड्रोन की मदद से भी तलाश की गई. कई घंटे की तलाश के बाद एसडीआरएफ ने बडोवाला के पास डीएसपी चौक की बरसाती नदी से बच्चे का शव बरामद किया. प्रारंभिक तौर पर आशंका है कि बच्चा तेज बहाव में बहकर यहां तक पहुंचा. पुलिस मामले की जांच कर रही है.