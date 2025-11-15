ETV Bharat / state

जमीन के लिए रिश्तों का कत्ल, बेटों ने दी पिता को दर्दनाक मौत, रची मर्डर की झूठी कहानी

नैनीताल पुलिस ने 12 नवंबर को रामनगर में हुई सलीम अली की हत्या का खुलासा कर दिया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी बेटे. (ETV Bharat)
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में बीते दिनों हुई 65 साल के बुजुर्ग सलीम अली की हत्या का पुलिस ने आज शनिवार 15 नवंबर को खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार हत्यारोपी कोई नहीं, बल्कि सलीम अली को दोनों बेटे ही निकले है. आरोप है कि दोनों बेटों ने जमीन के लिए अपने पिता की हत्या की.

परिवार से अलग रहता था सलीम अली: पुलिस ने बताया कि तीन दिन पहले रामनगर कोतवाली क्षेत्र के पूछड़ी गांव में 65 साल के सलीम अली की निर्मम तरीके के हत्या की गई थी. सलीम अली का शव झोपड़ी में मिला है. सलीम अपने परिवार से अलग रामनगर के झोपड़ी में रहते थे, जबकि उनका परिवार यूपी के मुरादाबाद जिले के महेशपुर गांव में रहता था.

बेटों ने पुलिस को किया था गुमराह: पुलिस ने बताया कि तब परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति पर हत्या की आशंका जताई थी. साथ ही कहा था कि सलीम अली यूपी के मुरादाबाद जिले में जमीन बेचकर आए थे, इसीलिए उनके पास काफी पैसा था. शायद इसीलिए किसी व्यक्ति ने उनकी हत्या की है.

पुलिस ने दोनों बेटों को यूपी से गिरफ्तार किया: पुलिस ने परिजनों के तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू की, लेकिन जैसे ही पुलिस का जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई किसी और पर नहीं, बल्कि सलीम अली के दोनों बेटो नईम और नाजिम निवासी ग्राम महेशपुर थाना भगतपुर टांडा जिला मुरादाबाद पर गई.

आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया: पुलिस ने शक के आधार पर दोनों भाइयों नईम और नाजिम को मुरादाबाद से हिरासत में लिया. इसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की. पहले तो दोनों लोगों ने पुलिस को गुमराह किया. हालांकि जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और उनके सामने सबूत पेश किए तो दोनों भाई टूट गए.

रात में हत्या कर वापस घर लौटे गए दोनों भाई: आरोपी बेटे नईम और नाजिम ने बताया कि उनके पिता के नाम महेशपुर गांव में तीन बीघा जमीन है, जिसे उसके पिता बेचना चाहते थे, जबकि वो दोनों भाई इसके खिलाफ थे. 12 नवंबर को उनके पिता सलीम अली उस जमीन की रजिस्ट्री कराने मुरादाबाद तहसील में भी गए थे, लेकिन किसी कारण से रजिस्ट्री नहीं हो पाई. रजिस्ट्री के लिए अगली तारीख तय हुई थी. दोनों भाइयों की इसकी जानकारी लग गई थी.

पुलिस ने बताया कि रात को 9 बजे दोनों भाई बाइक पर महेशपुर से रामनगर पहुंचे. दोनों ने देखा कि उनके पिता अपनी झोपड़ी में सो रहे है. दोनों ने बारी-बारी से डंडे से हमला कर पिता की हत्या कर दी और फिर रात में ही घर लौट गए. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया है.

