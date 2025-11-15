ETV Bharat / state

जमीन के लिए रिश्तों का कत्ल, बेटों ने दी पिता को दर्दनाक मौत, रची मर्डर की झूठी कहानी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी बेटे. ( ETV Bharat )

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में बीते दिनों हुई 65 साल के बुजुर्ग सलीम अली की हत्या का पुलिस ने आज शनिवार 15 नवंबर को खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार हत्यारोपी कोई नहीं, बल्कि सलीम अली को दोनों बेटे ही निकले है. आरोप है कि दोनों बेटों ने जमीन के लिए अपने पिता की हत्या की. परिवार से अलग रहता था सलीम अली: पुलिस ने बताया कि तीन दिन पहले रामनगर कोतवाली क्षेत्र के पूछड़ी गांव में 65 साल के सलीम अली की निर्मम तरीके के हत्या की गई थी. सलीम अली का शव झोपड़ी में मिला है. सलीम अपने परिवार से अलग रामनगर के झोपड़ी में रहते थे, जबकि उनका परिवार यूपी के मुरादाबाद जिले के महेशपुर गांव में रहता था. बेटों ने पुलिस को किया था गुमराह: पुलिस ने बताया कि तब परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति पर हत्या की आशंका जताई थी. साथ ही कहा था कि सलीम अली यूपी के मुरादाबाद जिले में जमीन बेचकर आए थे, इसीलिए उनके पास काफी पैसा था. शायद इसीलिए किसी व्यक्ति ने उनकी हत्या की है. पुलिस ने दोनों बेटों को यूपी से गिरफ्तार किया: पुलिस ने परिजनों के तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू की, लेकिन जैसे ही पुलिस का जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई किसी और पर नहीं, बल्कि सलीम अली के दोनों बेटो नईम और नाजिम निवासी ग्राम महेशपुर थाना भगतपुर टांडा जिला मुरादाबाद पर गई.