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जिगर के टुकड़ों ने जमीन के लिए घोंटा पिता का गला, अब जेल में कटेगी बेटों की जिंदगी

पिता की जान लेने वाले बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.

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जिगर के टुकड़ों ने घोंटा पिता का गला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 22, 2026 at 6:57 AM IST

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कोरिया: कहते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय. इसका अर्थ है कि यदि पुत्र योग्य होगा तो वह मेहनत से धन कमा लेगा, इसलिए धन को जमा करने की जरूरत नहीं है. यदि पुत्र अयोग्य है, तो जमा धन बर्बाद कर देगा, इसलिए उस स्थिति में भी धन जमा करने की जरूरत नहीं है. कोरिया के चरचा थाना इलाके में कुछ ऐसा ही हुआ. यहां पिता ने अपनी 2 एकड़ की जमीन जब बेचनी चाही तो नाराज बेटों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. जिस पिता ने बेटों को गोद में खिलाया, उन्ही बेटों ने पिता का गला जमीन के टुकड़े के लिए घोंट दिया.

जमीन के टुकड़े के लिए जिगर के टुकड़ों ने किया कत्ल

चर्चा पुलिस ने पिता की हत्या करने का आरोप में बेटों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. चरचा पुलिस ने बताया कि 16 जनवरी को प्रार्थी अरविंद राजवाड़े, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम खरवट, ऊपरपारा ने थाने में मर्ग कायम कराया था. फरियादी ने लिखित शिकायत में कहा था कि उसके पिता शोभाराम राजवाड़े का शव मोहाड़ी तालाब से मिला है. पुलिस ने पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. जांच के दौरान पता चला कि मृतक पिता बेटों से अलग होकर रहता था.

बेटों से अलग होकर रह रहा था पिता

शुरूआती जांच में पुलिस को कोई भी हत्या का क्लू नहीं मिला. जिसके बाद पुलिस ने विसरा को सुरक्षित रखवा लिया. जांच में एफएसएल रिपोर्ट भी निगेटिव आई. जिसके बाद पुलिस ने दोबारा मामले की जांच कराई. जांच में ये बात साफ हुई कि मृतक की मौत तालाब में डूबने से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई है. जिसके बाद पुलिस ने मृतक के दोनों बेटों से अलग-अलग पूछताछ की. पुलिस ने जब सख्ती बरती तो दोनों बेटों ने हत्या की बात कबूल कर ली.

2 एकड़ जमीन बेचना चाहता था मृतक, बेटे थे इस बात से नाराज

बेटों ने बताया कि उनके पिता अपनी 2 एकड़ की जमीन बेचना चाहते थे. इस बात वो लोग नाराज थे. पिता जब जमीन बेचने पर अड़ गए तो बेटों ने मिलकर उनका गला घोंट दिया. हत्या के बाद दोनों ने शव को तालाब में डाल दिया, जिससे मामला संदिग्ध हो जाए. 15 जनवरी को दोनों ने शव को तालाब में फेंका था और 16 जनवरी को शिकायत बेटों ने दर्ज कराई. घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे और एसडीओपी राजेश साहू के नेतृत्व में टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए, 21 मार्च 2026 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.

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