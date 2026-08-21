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नगरीय विकास की योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश , प्रमुख सचिव सोनमणि वोरा बोले अफसर दौरे कर बनाए रिपोर्ट

नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अफसरों को मैदान में निकलने के निर्देश दिए.

Sonmani vora Instructions
रोजाना वार्ड भ्रमण के निर्देश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2026 at 1:21 PM IST

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रायपुर : नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नए प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कार्यभार संभालने के अगले ही दिन विभागीय अधिकारियों की मैराथन बैठक ली. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नालंदा परिसर सहित अधोसंरचना और अन्य विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई. प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, मैदानी निरीक्षण और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए.

रोजाना वार्डों में पहुंचे निगम आयुक्त और सीएमओ

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को टीम के साथ रोजाना वार्डों का भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं.उन्होंने अपर आयुक्त, उपायुक्त, जोन आयुक्त और अन्य अधिकारियों को भी मैदानी निरीक्षण में शामिल करने को कहा. वार्ड भ्रमण के दौरान की गई कार्रवाई और कार्यों की स्थिति के फोटोग्राफ विभागीय वाट्सअप ग्रुप में साझा करने के निर्देश दिए गए हैं.

Sonmani vora Instructions
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग कीबैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



नागरिकों से मिलकर लाभ का करें आकलन
सोनमणि बोरा ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ समय पर नागरिकों तक पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है. इसके लिए कार्यालय में बैठकर सिर्फ रिपोर्ट की समीक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि अधिकारियों को नियमित रूप से मौके पर जाकर योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और नागरिकों को मिल रहे लाभ का आकलन करना होगा.


प्रधानमंत्री आवास योजना की घटकवार प्रगति की समीक्षा
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत और पूर्ण आवासों की घटकवार प्रगति की समीक्षा भी बैठक में की गई. प्रमुख सचिव ने निर्माणाधीन आवासों की स्थिति, निर्धारित लक्ष्य और शेष कार्यों की जानकारी ली.उन्होंने पात्र हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ दिलाने, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखने और लंबित कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए.

प्रमुख सचिव सोनमणि वोरा की अफसरों को सलाह (Etv Bharat)



अमृत मिशन के कामों का निरीक्षण करने पर जोर
अमृत मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई. बोरा ने अधिकारियों से वर्तमान प्रगति, कार्यों की स्थिति और आगामी चरणों की जानकारी ली.उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की समीक्षा केवल कार्यालय से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर नहीं होनी चाहिए.अधिकारियों को नियमित रूप से निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता, प्रगति और उससे नागरिकों को हो रहे लाभ का आकलन करने को कहा गया. निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी निर्माण एवं विकास कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश भी दिए गए.


सफाई व्यवस्था को नियमित और सतत बनाने के निर्देश
स्वच्छ भारत मिशन शहरी की समीक्षा के दौरान स्वच्छता व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और नगरीय निकायों में चल रहे स्वच्छता कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई. बोरा ने कचरे का स्रोत पर ही पृथक्करण प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया.उन्होंने चार डस्टबिन व्यवस्था के व्यवस्थित क्रियान्वयन, नागरिकों में जागरूकता और कचरे के उचित संग्रहण एवं प्रबंधन की स्थिति की जानकारी ली.घरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा पृथक्करण की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू करने और इसकी नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए.

नियमित सफाई और समय पर हो कचरा उठाव
प्रमुख सचिव ने बाजार क्षेत्रों में नियमित सफाई, समय पर कचरा उठाव, व्यवस्थित कचरा संग्रहण और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था सिर्फ अभियान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ऐसी सतत व्यवस्था विकसित की जाए जिसका असर जमीन पर साफ दिखाई दे.साथ ही स्वच्छता में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार जन-जागरूकता अभियान चलाने और नगरीय निकायों एवं विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए.



38 नालंदा परिसरों का निर्माण प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश
बैठक में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नालंदा परिसर-सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन की भी समीक्षा की गई, नगरीय निकायों में निर्माणाधीन 38 नालंदा परिसरों का काम समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए.

भवन निर्माण पूरा होने तक लाइब्रेरी के लिए किताबें, कंप्यूटर, पैनल, लाइब्रेरियन और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि परिसर पूरा होते ही विद्यार्थियों को लाइब्रेरी और अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें- सोनमणि बोरा,प्रमुख सचिव,नगरीय प्रशासन विभाग


शिकायतों के निराकरण में समय-सीमा और गंभीरता पर जोर
प्रमुख सचिव ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और नवाचारों के अनुभव भी अधिकारियों के साथ साझा किए.उन्होंने कहा कि शहरों के विकास और नगरीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार समन्वय जरूरी है.इससे जमीनी स्तर पर कार्यों की वास्तविक स्थिति और प्रगति की जानकारी मिलती रहती है.उन्होंने सीएम हेल्पलाइन और सीपीग्राम्स पोर्टल से प्राप्त शिकायतों का पूर्ण निष्ठा और निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए.


पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश
बोरा ने रायपुर नगर निगम आयुक्त को शहर के पर्यटन स्थलों का चिन्हांकन कर वहां शुद्ध पेयजल, सुगम शौचालय, डस्टबिन और पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.उन्होंने शहरों में अर्बन फॉरेस्ट्री के विकास और पब्लिक गार्डन के पुनरुद्धार की कार्ययोजना तैयार कर प्राथमिकता से काम करने को कहा. इसके लिए पीपीपी मोड के जरिए फंडिंग की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए गए.

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