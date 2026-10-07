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सोनीपत में शादी का विरोध करना पड़ा भारी, बेटी ने प्रेमी संग मिलकर की मां की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

सोनीपत: सोनीपत में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. शुरुआत में महिला की मौत करंट लगने से होने की बात सामने आई थी, लेकिन रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना बताया गया. इसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की और महिला के बेटी के प्रेमी विकास को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान रामेश्वरी के रूप में हुई है.

4 अक्टूबर को हुआ पोस्टमार्टम: सेक्टर-27 थाना पुलिस ने 4 अक्टूबर को रामेश्वरी के शव का पोस्टमार्टम कराया. इसके अगले दिन 5 अक्टूबर को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह करंट नहीं, बल्कि गला दबाना सामने आया. रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने मामले को हत्या की दिशा में आगे बढ़ाया और घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी.

अस्पताल से 3 अक्टूबर को मिली सूचना: इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर सवित कुमार ने बताया कि, "ये मामला 3 अक्टूबर का है. बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर से पुलिस को रामेश्वरी की मौत की सूचना मिली थी. प्राथमिक जानकारी के अनुसार महिला की मौत करंट लगने से हुई थी. घटना के समय रामेश्वरी के साथ उसकी इकलौती बेटी जानवी और उसका दोस्त विकास मौजूद थे. शुरुआती तौर पर मामला हादसा माना गया, लेकिन बाद की जांच में कहानी बदल गई."

बेटी के प्रेमी पर पुलिस का शिकंजा: इंस्पेक्टर सवित कुमार के अनुसार रामेश्वरी अपनी इकलौती बेटी जानवी के साथ सोनीपत के सेक्टर-15 स्थित किराए के मकान में रहती थी. जानवी की विकास से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई. विकास डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है, जबकि जानवी सोशल मीडिया पर रील बनाती थी.

शादी को लेकर मां से था विरोध: पुलिस जांच में सामने आया कि जानवी और विकास शादी करना चाहते थे. आरोप है कि रामेश्वरी इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थी. पुलिस को शक है कि इसी विरोध के चलते दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची. हालांकि हत्या की पूरी वजह और घटनाक्रम को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

पूछताछ में हत्या की बात कबूली: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने विकास को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान विकास ने रामेश्वरी की हत्या में अपनी और जानवी की भूमिका स्वीकार की. पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद मौत को करंट लगने से हुई दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई. पुलिस ने विकास, निवासी गांव मुकीमपुर, को गिरफ्तार कर लिया है. उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान हत्या की साजिश, घटना के कारण और अन्य पहलुओं की जांच की जाएगी. वहीं, फरार जानवी की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं.

पुलिस जल्द करेगी और खुलासे: इंस्पेक्टर सवित कुमार ने बताया कि, "पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि होने के बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई. आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया गया है और फरार युवती की तलाश जारी है."

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