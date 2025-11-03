ETV Bharat / state

सोनीपत में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा, ईंट-पत्थर मारकर बेरहमी से की हत्या

सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत में पारिवारिक विवाद में पत्नी ने पति की हत्या कर दी. हत्याकांड की सूचना मिली तो पुलिस के आला अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. घर में खून से लथपथ मृतक का शव पड़ा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खानपुर पीजीआई में भेज दिया गया है. आरोपी पत्नी पूनम को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं मृतक के परिजनों को पुलिस ने हत्या की जानकारी दे दी है. मृतक का नाम सुरेश बताया जा रहा है. यह मामला गढ़ी सराय गांव का है. पड़ोसी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि दोनों पति-पत्नी के बीच नियमित रूप से आपस में विवाद होता था.

दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था मृतकः मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गोहाना के गांव गढ़ी सराय का रहने वाला सुरेश नाम का युवक दहाड़ी मजदूरी का काम करता था. सुरेश और उसकी पत्नी पूनम के बीच में काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा था. देर रात यह विवाद इतना बढ़ गया कि पहले तो पूनम ने सुरेश पर ईंट से वार किया और बाद में तेजधार हथियार से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस हत्याकांड की खबर जैसे ही इलाके में फैली तो चर्चाओं का विषय गर्म हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच में जुट गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खानपुर पीजीआई में भिजवा दिया है.