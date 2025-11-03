ETV Bharat / state

सोनीपत में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा, ईंट-पत्थर मारकर बेरहमी से की हत्या

Murder In Family Dispute: सोनीपत के गांव गढ़ी सराय में महिला ने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया.

Murder In Sonipat
सोनीपत में हत्या (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 3, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत में पारिवारिक विवाद में पत्नी ने पति की हत्या कर दी. हत्याकांड की सूचना मिली तो पुलिस के आला अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. घर में खून से लथपथ मृतक का शव पड़ा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खानपुर पीजीआई में भेज दिया गया है. आरोपी पत्नी पूनम को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं मृतक के परिजनों को पुलिस ने हत्या की जानकारी दे दी है. मृतक का नाम सुरेश बताया जा रहा है. यह मामला गढ़ी सराय गांव का है. पड़ोसी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि दोनों पति-पत्नी के बीच नियमित रूप से आपस में विवाद होता था.

दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था मृतकः मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गोहाना के गांव गढ़ी सराय का रहने वाला सुरेश नाम का युवक दहाड़ी मजदूरी का काम करता था. सुरेश और उसकी पत्नी पूनम के बीच में काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा था. देर रात यह विवाद इतना बढ़ गया कि पहले तो पूनम ने सुरेश पर ईंट से वार किया और बाद में तेजधार हथियार से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस हत्याकांड की खबर जैसे ही इलाके में फैली तो चर्चाओं का विषय गर्म हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच में जुट गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खानपुर पीजीआई में भिजवा दिया है.

पारिवारिक विवाद में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा (Etv Bharat)

क्या बोले एएसपीः सोनीपत एसीपी मलकीत सिंह ने बताया कि "पत्नी और पति का आपसी विवाद चल रहा था. आज पत्नी ने ईंट और तेजधार हथियार से अपने पति की हत्या की है. मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई है. मृतक के परिजनों से पुलिस को जो शिकायत मिलेगी उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी."

ये भी पढ़ें-यमुनानगर हत्याकांड: पति बना रास्ते का कांटा, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर करा दी हत्या, पुलिस ने किया पर्दाफाश

TAGGED:

WIFE MURDERED HUSBAND IN SONIPAT
MURDER IN FAMILY DISPUTE
सोनीपत में हत्या
सोनीपत में पति की हत्या
MURDER IN SONIPAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.