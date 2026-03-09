ETV Bharat / state

सोनीपत के वैभव ने तीसरे प्रयास में किया UPSC में 344 रैंक हासिल, बोले- "सोशल मीडिया से रहा दूर और 10-12 घंटे की पढ़ाई"

सोनीपत के वैभव ने तीसरे प्रयास में यूपीएससी में AIR 344 हासिल की है.

sonipat Vaibhav UPSC AIR 344
वैभव ने तीसरे प्रयास में किया UPSC में 344 रैंक हासिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 9, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: जिले के रहने वाले वैभव ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 344 हासिल कर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है. तीसरे प्रयास में मिली इस सफलता के बाद परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है. वैभव की इस उपलब्धि को लेकर लोग लगातार उनके घर पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया से दूरी बनाकर की तैयारी: मूल रूप से गांव चिटाना और वर्तमान में वेस्ट रामनगर के रहने वाले वैभव ने बताया कि, “मैं रोजाना करीब 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता था. सोशल मीडिया का सीमित उपयोग केवल पढ़ाई से जुड़ी जानकारी के लिए करता था. ऑनलाइन कोचिंग और मॉक टेस्ट की मदद से ही मैंने तैयारी की.”

सोनीपत के वैभव ने तीसरे प्रयास में किया UPSC में 344 रैंक हासिल (ETV Bharat)

तीसरे प्रयास में मिली सफलता: वैभव ने बताया कि, “मैं 2021 से लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहा था. कई बार असफलता मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा. आखिरकार तीसरे प्रयास में मुझे यह सफलता मिली.”

माता-पिता हुए गर्वित: वैभव के पिता जय भगवान पेशे से वकील हैं और माता सीमा देवी गृहिणी हैं. बेटे की सफलता पर दोनों गर्वित हुए. वैभव के पिता जय भगवान ने कहा, “12वीं कक्षा के बाद ही वैभव ने तय कर लिया था कि उसे सिविल सेवा में जाना है. वह 2021 से लगातार मेहनत कर रहा था और आज तीसरे प्रयास में उसे सफलता मिली है.” वहीं, वैभव की माता सीमा देवी ने कहा, “हमें अपने बेटे की इस सफलता पर बहुत गर्व है. हम चाहते हैं कि अन्य बच्चे भी इससे प्रेरणा लें और मेहनत कर अपने माता-पिता का नाम रोशन करें.” वैभव की इस उपलब्धि को क्षेत्र के युवाओं के लिए भी प्रेरणा माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: दिव्यांगता नहीं बनी बाधा, महेंद्रगढ़ के नितीश कुमार ने यूपीएससी में हासिल किया ऑल इंडिया रैंक 847, जानें कैसे पांचवें प्रयास में हुए सफल

TAGGED:

SONIPAT UPSC TOPPER
SOCIAL MEDIA AND UPSC PREPARATION
UPSC THIRD ATTEMPT SUCCESS
UPSC 2026 RESULT
SONIPAT VAIBHAV UPSC AIR 344

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.