ETV Bharat / state

सोनीपत में टायर फटा, कैंटर पलटा… और हाईवे बन गया ‘मछली मंडी’, NH-44 पर बिखरी मछलियां, लोगों की लगी भीड़

NH-44 पर बिखरी मछलियां ( Etv Bharat )

सोनीपत: सोनीपत के नेशनल हाईवे-44 पर शुक्रवार सुबह जगह-जगह सिर्फ मछलियां ही मछलियां बिखरी थीं. इस दौरान हाईवे पर अचानक भीड़ जमा होने से जाम लग गया. मुरथल फ्लाईओवर के पास इस नजारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जम गई. इसके अलावा जाम भी लग गया. सड़क पर फैल गईं मछलियां: इस बारे में पानीपत निवासी कैंटर चालक अजय ने बताया कि, "पानीपत से बड़ी मात्रा में मछलियां लेकर दिल्ली के सुल्तानपुरी मंडी जा रहा था. जैसे ही वह मुरथल फ्लाईओवर पर पहुंचा, अचानक कैंटर का टायर फट गया. टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया और उसमें भरी सैकड़ों किलो मछलियां हाईवे पर फैल गईं. एक पल में हाईवे सफेद चमकती मछलियों से भर गया, जिसे देख लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे." सोनीपत में टायर फटा, कैंटर पलटा (Etv Bharat)