सोनीपत में टायर फटा, कैंटर पलटा… और हाईवे बन गया ‘मछली मंडी’, NH-44 पर बिखरी मछलियां, लोगों की लगी भीड़
सोनीपत में NH-44 पर कैंटर का टायर फटने से गाड़ी पलटी और सड़क पर मछलियां फैल गईं.
Published : November 28, 2025 at 5:18 PM IST
सोनीपत: सोनीपत के नेशनल हाईवे-44 पर शुक्रवार सुबह जगह-जगह सिर्फ मछलियां ही मछलियां बिखरी थीं. इस दौरान हाईवे पर अचानक भीड़ जमा होने से जाम लग गया. मुरथल फ्लाईओवर के पास इस नजारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जम गई. इसके अलावा जाम भी लग गया.
सड़क पर फैल गईं मछलियां: इस बारे में पानीपत निवासी कैंटर चालक अजय ने बताया कि, "पानीपत से बड़ी मात्रा में मछलियां लेकर दिल्ली के सुल्तानपुरी मंडी जा रहा था. जैसे ही वह मुरथल फ्लाईओवर पर पहुंचा, अचानक कैंटर का टायर फट गया. टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया और उसमें भरी सैकड़ों किलो मछलियां हाईवे पर फैल गईं. एक पल में हाईवे सफेद चमकती मछलियों से भर गया, जिसे देख लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे."
पुलिस ने संभाला मोर्चा: मछलियों को सड़क पर देख हाईवे पर गुजर रहे वाहन चालक रुकने लगे, जिसके बाद करीब 1 घंटे तक NH-44 पर जाम के हालात बन गए. कई लोग मछलियों को उठाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने तुरंत भीड़ हटाई, मछलियों को एक जगह इकट्ठा करवाया और पलटे हुए कैंटर को सड़क किनारे लगवाया. इसके बाद धीरे-धीरे हाईवे पर लगी भीड़ को हटाकर यातायात सुचारू कराया गया.
चालक को भारी नुकसान: कैंटर चालक अजय ने बताया कि, "गाड़ी के अचानक टायर फटने से वाहन पलट गया और उसमें भरी सभी मछलियां सड़क पर बिखर गईं. हादसे में उसे हजारों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है."
हालांकि किसी के घायल होने या जानमाल की हानि की कोई सूचना नहीं है. बता दें कि करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाकर हाईवे को सामान्य कर दिया.
ये भी पढ़ें:सिरसा डबल मर्डर केस: शव लेकर थाने पहुंचा युवक, बोला- "साहब! मैंने अपनी मां और उसके प्रेमी को मार दिया..."