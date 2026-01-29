ETV Bharat / state

पुलिस रिमांड पर AK-47 सप्लाई करने वाला आरोपी, पंजाब से युवक को प्रोडक्शन वारंट पर लाई सोनीपत एसटीएफ

सोनीपत: हरियाणा के युवाओं को हथियार सप्लाई करने वालों पर एसटीएफ की कार्रवाई जारी है. साल 2020 में जुआं गांव के रहने वाले सागर से हरियाणा एसटीएफ ने एके 47 बरामद की थी. ये गन खालिस्तानी युवक अमनदीप ने सप्लाई की थी. सोनीपत पुलिस अब खालिस्तानी युवक अमनदीप को पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है.

प्रोडक्शन वारंट पर हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी: बता दें कि बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए अलग-अलग गैंग की तरफ से युवाओं को हथियार मुहैया कराए जाते हैं. हरियाणा एसटीएफ फिलहाल इस चेन को तोड़ने की कोशिश में जुटी है. इसी के तहत सोनीपत एसटीएफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है. साल 2020 में पुलिस ने जुआं गांव निवासी सागर से एके 47 बरामद की थी. खालिस्तानी युवक अमनदीप ने सागर को ये गन मुहैया कराई थी. जिसे आज सोनीपत पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है.