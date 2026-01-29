पुलिस रिमांड पर AK-47 सप्लाई करने वाला आरोपी, पंजाब से युवक को प्रोडक्शन वारंट पर लाई सोनीपत एसटीएफ
हथियारों की सप्लाई करने वाले खालिस्तानी युवक को सोनीपत एसटीएफ पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई. कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया.
Published : January 29, 2026 at 4:38 PM IST
सोनीपत: हरियाणा के युवाओं को हथियार सप्लाई करने वालों पर एसटीएफ की कार्रवाई जारी है. साल 2020 में जुआं गांव के रहने वाले सागर से हरियाणा एसटीएफ ने एके 47 बरामद की थी. ये गन खालिस्तानी युवक अमनदीप ने सप्लाई की थी. सोनीपत पुलिस अब खालिस्तानी युवक अमनदीप को पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है.
प्रोडक्शन वारंट पर हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी: बता दें कि बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए अलग-अलग गैंग की तरफ से युवाओं को हथियार मुहैया कराए जाते हैं. हरियाणा एसटीएफ फिलहाल इस चेन को तोड़ने की कोशिश में जुटी है. इसी के तहत सोनीपत एसटीएफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है. साल 2020 में पुलिस ने जुआं गांव निवासी सागर से एके 47 बरामद की थी. खालिस्तानी युवक अमनदीप ने सागर को ये गन मुहैया कराई थी. जिसे आज सोनीपत पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है.
युवक को मुहैया कराई थी एके 47: एसटीएफ सोनीपत को अमनदीप से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है. मामले में जांच कर रहे जांच अधिकारी सी हरिप्रकाश ने बताया कि अमनदीप नाम के शख्स को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आए हैं. जिसने सागर नाम के शख्स को 2022 में एक-47 उपलब्ध कराई थी. इस कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. अभी तक पूछताछ में इसने दो अन्य आरोपियों के नाम भी लिए हैं. जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की जाएगी.
