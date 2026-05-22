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सोनीपत स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में तैरती मिली छात्र की लाश, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

सिविल अस्पताल में रखा गया शव: घटना के बाद निशांत को तुरंत सोनीपत के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. देर रात शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

पीजी डिप्लोमा कर रहा था निशांत: मृतक के परिजनों की मानें तो निशांत स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पीजी डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा था. वह क्रिकेट की कोचिंग भी ले रहा था. देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव स्विमिंग पूल में मिला. साथी छात्रों ने घटना की जानकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया.

सोनीपत: सोनीपत के राई स्थित हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में गुरुवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में एक छात्र का शव तैरता हुआ मिला. मृतक की पहचान दिल्ली के गौतम नगर निवासी निशांत के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई. घटना के बाद पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल है.

परिजन ने बयां किया दर्द: मामले में निशांत के चाचा कुलदीप ने कहा कि, "हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच हो. निशांत एक अच्छा तैराक था, ऐसे में स्विमिंग पूल में डूबने से मौत कैसे हुई, यह समझ से परे है. हमें शक है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं. परिवार को सच जानना जरूरी है. निशांत शादीशुदा था और कुछ महीने पहले ही उसके घर बेटे का जन्म हुआ था. इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है."

घटना के बाद स्विमिंग पूल सील: वहीं, इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी के कुलपति अशोक कुमार ने कहा कि, "यह यूनिवर्सिटी के लिए बेहद दुखद घटना है. निशांत नाम के छात्र की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई है. वह क्रिकेट पीजी डिप्लोमा कोर्स का छात्र था. घटना के बाद स्विमिंग पूल को सील कर दिया गया है. मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके."

जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, "हमें सूचना मिली थी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई है. मृतक की पहचान निशांत के रूप में हुई है, जो क्रिकेट कोचिंग की ट्रेनिंग ले रहा था. परिजन इस मौत को संदिग्ध बता रहे हैं. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल में कराया गया है. फिलहाल सभी तथ्यों को जुटाया जा रहा है. परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

खेल मंत्री का भाई था निशांत: बताया जाता है कि निशांत हरियाणा के राज्य खेल मंत्री गौरव गौतम की बुआ का लड़का था. इधर, हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मातम का माहौल है.

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