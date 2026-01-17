ETV Bharat / state

सोनीपत सोनू हत्याकांड: शराब के नशे में हुई कहासुनी में दोस्त बने कातिल, जिगरी दोस्तों ने ही की थी हत्या

सोनीपत सोनू हत्याकांड में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Sonipat Sonu Murder Case
सोनीपत सोनू हत्याकांड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 5:19 PM IST

सोनीपत: जिले के गन्नौर क्षेत्र में हुए सोनू हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने बताया कि सोनू की बेरहमी से हत्या उसके जिगरी दोस्तों ने ही की थी. शराब के नशे में हुई मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खौफनाक रूप ले लिया और दोस्ती ने ही बेरहमी से सोनू की हत्या कर दी.

तीन आरोपी गिरफ्तार: वहीं, इस मामले में गन्नौर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव बेगा निवासी तीन युवकों संजय, सुभाष और कुलदीप को गिरफ्तार किया है. ये तीनों आरोपी सोनू के करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं. पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात वाले दिन चारों युवक एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे, इसी दौरान चारों की सोनू से कहासुनी हो गई.

शराब के नशे में हुई कहासुनी में दोस्त बने कातिल (ETV Bharat)

शराब पार्टी के बाद की बेरहमी से हत्या: पुलिस के अनुसार 12 जनवरी को संजय, सुभाष, कुलदीप और फिरोज ने सोनू के साथ मिलकर शराब पी थी. नशे की हालत में कहासुनी बढ़ी तो सभी ने मिलकर सोनू पर हमला कर दिया. सभी ने सोनू की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने अपने गुनाह को छिपाने की साजिश रची.

शव ठिकाने लगाने के लिए यमुना किनारे ले गए आरोपी: हत्या के बाद चारो आरोपी सोनू के शव को मोटरसाइकिल पर लेकर यमुना नदी क्षेत्र में पहुंचे. वहां गड्ढा खोदकर शव को दबा दिया, ताकि किसी को भनक न लगे. इधर, सोनू के परिजनों ने सोनू के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई.

फिरोज की निशानदेही पर बरामद हुआ शव: पुलिस ने जांच के दौरान पहले आरोपी फिरोज को हिरासत में लिया था. पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर यमुना क्षेत्र से सोनू का शव बरामद किया गया. इसके बाद पुलिस ने बाकी तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया.

रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ: इस मामले की जानकारी देते हुए एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि, "गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा. रिमांड के दौरान हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अन्य सामान की बरामदगी की जाएगी. आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर मामले से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाया जाएगा."

