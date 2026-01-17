ETV Bharat / state

सोनीपत सोनू हत्याकांड: शराब के नशे में हुई कहासुनी में दोस्त बने कातिल, जिगरी दोस्तों ने ही की थी हत्या

सोनीपत: जिले के गन्नौर क्षेत्र में हुए सोनू हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने बताया कि सोनू की बेरहमी से हत्या उसके जिगरी दोस्तों ने ही की थी. शराब के नशे में हुई मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खौफनाक रूप ले लिया और दोस्ती ने ही बेरहमी से सोनू की हत्या कर दी. तीन आरोपी गिरफ्तार: वहीं, इस मामले में गन्नौर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव बेगा निवासी तीन युवकों संजय, सुभाष और कुलदीप को गिरफ्तार किया है. ये तीनों आरोपी सोनू के करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं. पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात वाले दिन चारों युवक एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे, इसी दौरान चारों की सोनू से कहासुनी हो गई. शराब के नशे में हुई कहासुनी में दोस्त बने कातिल (ETV Bharat) शराब पार्टी के बाद की बेरहमी से हत्या: पुलिस के अनुसार 12 जनवरी को संजय, सुभाष, कुलदीप और फिरोज ने सोनू के साथ मिलकर शराब पी थी. नशे की हालत में कहासुनी बढ़ी तो सभी ने मिलकर सोनू पर हमला कर दिया. सभी ने सोनू की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने अपने गुनाह को छिपाने की साजिश रची.