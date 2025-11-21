ETV Bharat / state

सोनीपत में लिंगानुपात फिर गिरा, 901 से 890 पर पहुंचा आंकड़ा, कैबिनेट मंत्री बोले- "लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई"

सोनीपत में लिंगानुपात फिर गिरा ( ETV Bharat )

सोनीपत: हरियाणा का सोनीपत जिला जो कभी लिंगानुपात सुधार में प्रदेश के टॉप जिलों में गिना जाता था, अब नीचे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. जिले का लिंगानुपात 901 से घटकर 890 पर आ गया है, जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने वाले अधिकारी जहां इस गिरावट पर सफाई देते नजर आ रहे हैं. "लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई": वहीं, जागरूकता के लिए बनाए गए ‘सेल्फी प्वाइंट’ तक को बैरिकेड बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है. स्थिति पर जिला सीएमओ डॉ. ज्योत्सना जवाब देने से बचती दिखाई दीं. वहीं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पवार ने स्पष्ट कहा कि, "लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी." सोनीपत में लिंगानुपात (ETV Bharat) सोनीपत में बिगड़ते हालात: दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य प्रदेश में गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था. शुरुआती वर्षों में इस अभियान का बड़ा सकारात्मक असर देखने को मिला. जिला अस्पतालों में पीएनडीटी सेल स्थापित किए गए, ताकि भ्रूण लिंग जांच और अवैध गर्भपात पर रोक लगाई जा सके.