ETV Bharat / state

सोनीपत में लिंगानुपात फिर गिरा, 901 से 890 पर पहुंचा आंकड़ा, कैबिनेट मंत्री बोले- "लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई"

सोनीपत में लिंगानुपात 901 से 890 पर गिरा है. जिला टॉप से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है.

Sonipat sex ratio falls from 901 to 890
सोनीपत में लिंगानुपात फिर गिरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 21, 2025 at 10:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: हरियाणा का सोनीपत जिला जो कभी लिंगानुपात सुधार में प्रदेश के टॉप जिलों में गिना जाता था, अब नीचे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. जिले का लिंगानुपात 901 से घटकर 890 पर आ गया है, जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने वाले अधिकारी जहां इस गिरावट पर सफाई देते नजर आ रहे हैं.

"लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई": वहीं, जागरूकता के लिए बनाए गए ‘सेल्फी प्वाइंट’ तक को बैरिकेड बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है. स्थिति पर जिला सीएमओ डॉ. ज्योत्सना जवाब देने से बचती दिखाई दीं. वहीं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पवार ने स्पष्ट कहा कि, "लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."

सोनीपत में लिंगानुपात (ETV Bharat)

सोनीपत में बिगड़ते हालात: दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य प्रदेश में गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था. शुरुआती वर्षों में इस अभियान का बड़ा सकारात्मक असर देखने को मिला. जिला अस्पतालों में पीएनडीटी सेल स्थापित किए गए, ताकि भ्रूण लिंग जांच और अवैध गर्भपात पर रोक लगाई जा सके.

पीएनडीटी अधिकारी ने दी सफाई: हालांकि सोनीपत में हालात आज किसी से छिपे नहीं हैं. पिछले 5 महीने से जिले में एक भी पीएनडीटी रेड नहीं हुई. नियमों की यह अनदेखी लिंगानुपात में गिरावट का बड़ा कारण बनकर सामने आई है. जिले की जिम्मेदारी सौंपे गए पीएनडीटी अधिकारी डॉ. नितिन फ्लसवाल ने दावा किया कि “लगातार कार्रवाई की जा रही है.लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.” लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट नजर आती है.

सीएमओ ने साधी चुप्पाी: जब मीडिया ने इस गिरावट पर सवाल पूछा, तो सीएमओ ज्योत्सना ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कैमरों से दूरी बनाती रहीं

कब सुधरेगा लिंगानुपात? : सोनीपत में लिंगानुपात में लगातार गिरावट इस बात का संकेत है कि अभियान की निगरानी कमजोर है और प्रशासनिक स्तर पर गंभीर कमी है. अब मामला कैबिनेट स्तर तक पहुंच चुका है, ऐसे में साफ है कि सरकार इस मसले पर कड़े कदम उठा सकती है. जिले में लापरवाही पर काबू और पीएनडीटी एक्ट के सख्त पालन के बिना सुधार की उम्मीद मुश्किल है. अब देखना होगा कि कार्रवाई कब होती है और सोनीपत एक बार फिर लिंगानुपात में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाता है या नहीं.

ये भी पढ़ें:रियाणा में पहले पैरा ओलिंपिक कार्यालय का शुभारंभ, मंत्री आरती राव बोलीं- "मैडल में हरियाणा नंबर वन"

TAGGED:

HARYANA MINISTER KRISHNA LAL PAWAR
DECLINING SEX RATIO IN HARYANA
SONIPAT BETI BACHAO BETI PADHAO
BETI BACHAO BETI PADHAO CAMPAIGN
SONIPAT SEX RATIO FALLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.