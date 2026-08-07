ETV Bharat / state

सोनीपत में मासूम की मौत के बाद स्कूल में पसरा सन्नाटा, बड़ा सवाल- पिलर गिरना हादसा या लापरवाही?

सोनीपत के जिस सरकारी स्कूल में पिलर गिरने से यश की बच्चे की मौत हुई. उस स्कूल में ईटीवी भारत की टीम ने जायजा लिया.

Sonipat School Accident Update
Sonipat School Accident Update (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2026 at 8:49 PM IST

|

Updated : August 7, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: गन्नौर उपमंडल के गढ़ी बिलंदा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सन्नाटा पसरा है. पिलर का मलबा अभी तक हटाया नहीं गया है. यश के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है. ये हादसा हुआ कैसे? इसका जिम्मेदार कौन? वीरवार यानी 6 अगस्त को स्कूल के मुख्य द्वार का पिलर अचानक गिर गया. हादसे में तीसरी क्लास के यश की मौत हो गई. जबकि चौकीदार उदय सिंह घायल हो गया. हादसे के बाद ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड जीरों पर जाकर ये जानने की कोशिश की जिम्मेदार कौन?

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट: घटना के बाद ईटीवी भारत की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम को जानने की कोशिश की. जब हमारी टीम स्कूल में पहुंची तो स्कूल परिसर में सन्नाटा पसरा मिला. स्कूल में पिलर का मलबा अभी भी गिरा हुआ था. उसे अभी तक हटाया नहीं गया. इसके अलावा स्कूल की बिल्डिंग की हालत भी खराब मिली. बारिश की वजह से कमरों में सीलन थी. दीवारों में दरारें थी. इस मामले पर स्कूल स्टाफ से हमने बात करनी चाही, तो किसी ने भी कैमरे के सामने आने से मना कर दिया. हालांकि स्कूल चौकीदार ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया.

सोनीपत में मासूम की मौत के बाद स्कूल में पसरा सन्नाटा (ETV Bharat)

चौकीदार ने बताया घटनाक्रम: चौकीदार उदय ने बताया "मैं स्कूल के मुख्य द्वार पर चढ़ी बेल को हटा रहा था. पास में बच्चे और टीचर खड़े थे. अचानक से पिलर ढह गया. जिसमें मैं और यश उसकी चपेट में आ गया. हम दोनों को खानपुर स्थित भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मैं भी बेहोश हो गया था. अब ठीक हूं."

शिक्षा मंत्री ने दिया जांच का आश्वासन: इस मामले में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दुख जताया और कहा कि "मैंने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं. इसके अलावा मैंने ये भी अधिकारियों को बोला है कि कहीं भी किसी भी स्कूल का भवन अगर जर्जर है, तो उसे ठीक किया जाए. सरकार का इसपर फोकर है और तेजी से काम कर रही है. उम्मीद है कि आगे से ऐसी कोई घटना सामने ना आए."

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जांच की बात कही है. (ETV Bharat)

कब मिलेंगे इन सवालों के जवाब? ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में कई ऐसे सवाल मिले जिनका जवाब मिलना शायद मुश्किल है. पहला सवाल अगर मुख्य द्वार का पिलर कमजोर था या उसकी हालत खराब थी, तो क्या इसकी पहले कभी जांच हुई थी? क्या स्कूल प्रशासन या शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी थी? अगर थी, तो मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? अगर नहीं थी, तो नियमित सुरक्षा निरीक्षण आखिर हो कैसे रहे हैं?

ये हादसा या लापरवाही? यश अब वापस नहीं आएगा. लेकिन उसकी मौत का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है. क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मानकर मामला खत्म हो जाएगा, या फिर ये घटना सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा का कारण बनेगी? यश के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव के लोग भी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हुआ?

ये भी पढ़ें- सोनीपत में सरकारी स्कूल के गेट का पिलर गिरा, मासूम की मौत, चौकीदार घायल, परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप

Last Updated : August 7, 2026 at 9:00 PM IST

TAGGED:

GARHI BILANDA VILLAGE GANNAUR
GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL
YASH DEATH CASE
सोनीपत स्कूल हादसा अपडेट
SONIPAT SCHOOL ACCIDENT UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.