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सोनीपत में मासूम की मौत के बाद स्कूल में पसरा सन्नाटा, बड़ा सवाल- पिलर गिरना हादसा या लापरवाही?

सोनीपत: गन्नौर उपमंडल के गढ़ी बिलंदा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सन्नाटा पसरा है. पिलर का मलबा अभी तक हटाया नहीं गया है. यश के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है. ये हादसा हुआ कैसे? इसका जिम्मेदार कौन? वीरवार यानी 6 अगस्त को स्कूल के मुख्य द्वार का पिलर अचानक गिर गया. हादसे में तीसरी क्लास के यश की मौत हो गई. जबकि चौकीदार उदय सिंह घायल हो गया. हादसे के बाद ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड जीरों पर जाकर ये जानने की कोशिश की जिम्मेदार कौन?

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट: घटना के बाद ईटीवी भारत की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम को जानने की कोशिश की. जब हमारी टीम स्कूल में पहुंची तो स्कूल परिसर में सन्नाटा पसरा मिला. स्कूल में पिलर का मलबा अभी भी गिरा हुआ था. उसे अभी तक हटाया नहीं गया. इसके अलावा स्कूल की बिल्डिंग की हालत भी खराब मिली. बारिश की वजह से कमरों में सीलन थी. दीवारों में दरारें थी. इस मामले पर स्कूल स्टाफ से हमने बात करनी चाही, तो किसी ने भी कैमरे के सामने आने से मना कर दिया. हालांकि स्कूल चौकीदार ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया.

सोनीपत में मासूम की मौत के बाद स्कूल में पसरा सन्नाटा (ETV Bharat)

चौकीदार ने बताया घटनाक्रम: चौकीदार उदय ने बताया "मैं स्कूल के मुख्य द्वार पर चढ़ी बेल को हटा रहा था. पास में बच्चे और टीचर खड़े थे. अचानक से पिलर ढह गया. जिसमें मैं और यश उसकी चपेट में आ गया. हम दोनों को खानपुर स्थित भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मैं भी बेहोश हो गया था. अब ठीक हूं."