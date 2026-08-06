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सोनीपत में सरकारी स्कूल के गेट का पिलर गिरा, मासूम की मौत, चौकीदार घायल, परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप

सोनीपत: सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र के गांव गढ़ी बिलंदा स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. स्कूल के मुख्य द्वार का पिलर अचानक गिरने से छात्र यश और स्कूल का चौकीदार उसकी चपेट में आ गए. गंभीर रूप से घायल छात्र को खानपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं चौकीदार को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. हादसे के बाद बच्चों में भी दहशत का माहौल है.

बेल हटाते समय हुआ हादसा: स्कूल के चौकीदार उदय सिंह ने बताया कि, "स्कूल के मुख्य द्वार के पिलर पर पौधे की बेल चढ़ी हुई थी, जिसे हटाने का काम किया जा रहा था. पिलर पर लगी बेल हटाई जा रही थी. इसी दौरान अचानक पिलर भरभराकर गिर गया और मैं तथा पास खड़ा बच्चा इसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई."

सोनीपत में सरकारी स्कूल के गेट का पिलर गिरा, मासूम की मौत (ETV Bharat)

परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप: वहीं, मृत छात्र के पिता सुभाष ने स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि, "अगर स्कूल में समय रहते सुरक्षा व्यवस्था और भवन की ठीक से देखरेख होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता. इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. हमारी मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए."