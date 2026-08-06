सोनीपत में सरकारी स्कूल के गेट का पिलर गिरा, मासूम की मौत, चौकीदार घायल, परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप
सोनीपत के सरकारी स्कूल में गेट का पिलर गिरने से छात्र की मौत हो गई. चौकीदार घायल हो गया. परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए.
Published : August 6, 2026 at 4:40 PM IST
सोनीपत: सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र के गांव गढ़ी बिलंदा स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. स्कूल के मुख्य द्वार का पिलर अचानक गिरने से छात्र यश और स्कूल का चौकीदार उसकी चपेट में आ गए. गंभीर रूप से घायल छात्र को खानपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं चौकीदार को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. हादसे के बाद बच्चों में भी दहशत का माहौल है.
बेल हटाते समय हुआ हादसा: स्कूल के चौकीदार उदय सिंह ने बताया कि, "स्कूल के मुख्य द्वार के पिलर पर पौधे की बेल चढ़ी हुई थी, जिसे हटाने का काम किया जा रहा था. पिलर पर लगी बेल हटाई जा रही थी. इसी दौरान अचानक पिलर भरभराकर गिर गया और मैं तथा पास खड़ा बच्चा इसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई."
परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप: वहीं, मृत छात्र के पिता सुभाष ने स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि, "अगर स्कूल में समय रहते सुरक्षा व्यवस्था और भवन की ठीक से देखरेख होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता. इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. हमारी मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए."
प्रत्यक्षदर्शी बच्चे ने बताई घटना: वहीं, घटना के समय मौके पर मौजूद एक छात्र ने बताया कि, "हम स्कूल में थे. तभी अचानक जोर की आवाज आई और गेट का पिलर गिर गया. सब बच्चे डर गए और तुरंत शिक्षक व अन्य लोग मौके पर पहुंचे."
शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच: इधर, घटना की सूचना मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया. शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे.
जांच में जुटी पुलिस: वहीं, थाना गन्नौर पुलिस ने मृतक छात्र के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.
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