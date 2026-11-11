सोनीपत में रोडरेज: कपड़ा शोरूम के मैनेजर की गोली मारकर हत्या, कार की टक्कर के बाद हुआ विवाद
Sonipat road rage murder: सोनीपत के जम्मू-कटरा हाईवे पर गाड़ी की टक्कर विवाद में बदमाशों ने डे-बैक आउटलेट मैनेजर प्रह्लाद की गोली मारकर हत्या की.
Published : November 11, 2026 at 2:12 PM IST
सोनीपत: जिले में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला जम्मू-कटरा हाईवे का है, जहां सड़क पर गाड़ी की मामूली टक्कर के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने डे-बैक आउटलेट (कपड़ा शोरूम) के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान कैथल निवासी प्रह्लाद के रूप में हुई है. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.
सुबह ढाई बजे खेड़ा खेड़ी गांव के पास हुई वारदात: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डे-बैक आउटलेट कैथल के मैनेजर प्रह्लाद अपने साथी हरिओम के साथ कैथल से रोहतक जा रहे थे. बुधवार अलसुबह करीब ढाई बजे उनकी गाड़ी जम्मू-कटरा हाईवे पर रूखी टोल से पहले खेड़ा खेड़ी गांव के पास पहुंची. इसी दौरान दूसरी गाड़ी में सवार युवकों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी.
टक्कर का विरोध किया तो चला दी गोली: टक्कर मारने के बाद दूसरी गाड़ी में सवार युवक वहां से निकलने लगे. इस पर प्रह्लाद और उनके साथी हरिओम ने गाड़ी रुकवाकर टक्कर मारने का कारण पूछना चाहा. इसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि दूसरी गाड़ी में सवार युवकों ने बातचीत करने के बजाय प्रह्लाद पर गोली चला दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान तोड़ा दम: वहीं, गोली लगने के बाद प्रह्लाद के साथी हरिओम ने उन्हें तुरंत रोहतक पीजीआई पहुंचाया. हालांकि, गंभीर हालत होने के कारण डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही बरोदा थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: इस पूरे मामले में एसीपी गोहाना देवेंद्र कुमार ने बताया कि, "रात करीब ढाई बजे बरोदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू-कटरा हाईवे पर दो गाड़ियों के बीच टक्कर हुई थी. इसके बाद प्रह्लाद और उनके साथी हरिओम ने दूसरी गाड़ी को रुकवाकर बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन दूसरी गाड़ी में सवार युवकों ने गोली चला दी. गोली प्रह्लाद को लगी. उनका साथी उन्हें रोहतक पीजीआई लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. गिरफ्तारी के लिए क्राइम की कई टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा." फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.
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