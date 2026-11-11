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सोनीपत में रोडरेज: कपड़ा शोरूम के मैनेजर की गोली मारकर हत्या, कार की टक्कर के बाद हुआ विवाद

सोनीपत में गाड़ी टकराने का विरोध करना पड़ा भारी ( ETV Bharat )

सोनीपत: जिले में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला जम्मू-कटरा हाईवे का है, जहां सड़क पर गाड़ी की मामूली टक्कर के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने डे-बैक आउटलेट (कपड़ा शोरूम) के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान कैथल निवासी प्रह्लाद के रूप में हुई है. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

सुबह ढाई बजे खेड़ा खेड़ी गांव के पास हुई वारदात: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डे-बैक आउटलेट कैथल के मैनेजर प्रह्लाद अपने साथी हरिओम के साथ कैथल से रोहतक जा रहे थे. बुधवार अलसुबह करीब ढाई बजे उनकी गाड़ी जम्मू-कटरा हाईवे पर रूखी टोल से पहले खेड़ा खेड़ी गांव के पास पहुंची. इसी दौरान दूसरी गाड़ी में सवार युवकों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी.