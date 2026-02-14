ETV Bharat / state

सोनीपत में भीषण सड़क हादसा: शादी से लौट रहे 7 दोस्तों की गाड़ी पेड़ से टकराई, 5 की मौत, दो घायल

सोनीपत में भीषण सड़क हादसा ( ETV Bharat )

सोनीपत: सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पांच परिवारों की खुशियां छीन लीं. शादी समारोह से लौट रहे सात दोस्तों की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही पांच युवकों की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है. हादसे के बाद गांवों में मातम पसरा है. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घडवाल-भावड रोड पर हुआ हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक HR 98 B 9988 नंबर की स्कॉर्पियो घडवाल से भावड रोड पर अचानक अनबैलेंस हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी. गाड़ी में सात युवक सवार थे. टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. शादी से लौट रहे 7 दोस्तों की गाड़ी पेड़ से टकराई, 5 की मौत (ETV Bharat) पांच युवकों की मौके पर मौत: हादसे में गोलू (गांव घुसकानी), अकुश पुत्र जयपाल, दीपक, सागर और साहिल पुत्र सतबीर (सभी गांव खिडवाली) की मौके पर ही मौत हो गई. सभी की उम्र 25 से 28 साल के बीच बताई जा रही है. गोलू शादीशुदा था, जबकि बाकी चार अविवाहित थे. एक साथ पांच युवाओं की मौत से गांव खिडवाली और घुसकानी में शोक का माहौल है. मृतकों के घरों में चीख-पुकार मची हुई है.