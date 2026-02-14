ETV Bharat / state

सोनीपत में भीषण सड़क हादसा: शादी से लौट रहे 7 दोस्तों की गाड़ी पेड़ से टकराई, 5 की मौत, दो घायल

सोनीपत में शादी से लौट रहे सात दोस्तों की कार पेड़ से टकराई. हादसे में पांच की मौके पर मौत हो गई. दो घायल हैं.

Sonipat road accident
सोनीपत में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 14, 2026 at 9:47 AM IST

3 Min Read
सोनीपत: सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पांच परिवारों की खुशियां छीन लीं. शादी समारोह से लौट रहे सात दोस्तों की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही पांच युवकों की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है. हादसे के बाद गांवों में मातम पसरा है. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घडवाल-भावड रोड पर हुआ हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक HR 98 B 9988 नंबर की स्कॉर्पियो घडवाल से भावड रोड पर अचानक अनबैलेंस हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी. गाड़ी में सात युवक सवार थे. टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

शादी से लौट रहे 7 दोस्तों की गाड़ी पेड़ से टकराई, 5 की मौत (ETV Bharat)

पांच युवकों की मौके पर मौत: हादसे में गोलू (गांव घुसकानी), अकुश पुत्र जयपाल, दीपक, सागर और साहिल पुत्र सतबीर (सभी गांव खिडवाली) की मौके पर ही मौत हो गई. सभी की उम्र 25 से 28 साल के बीच बताई जा रही है. गोलू शादीशुदा था, जबकि बाकी चार अविवाहित थे. एक साथ पांच युवाओं की मौत से गांव खिडवाली और घुसकानी में शोक का माहौल है. मृतकों के घरों में चीख-पुकार मची हुई है.

दो गंभीर घायल पीजीआई में भर्ती: हादसे में अंकित और सागर गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को खानपुर स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है और लगातार निगरानी की जा रही है. वहीं, मोहित को हल्की चोटें आईं और वह सुरक्षित है.

पुलिस कर रही हादसे की जांच: वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. सोनीपत पुलिस के इंस्पेक्टर धर्मबीर सिंह ने बताया, “ये सभी युवक रोहतक के अलग-अलग गांवों के रहने वाले थे और गांव भावड में शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे. गांव गढ़वाल के पास इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. पांच युवकों की मौके पर मौत हुई है, जबकि दो का इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.”

चश्मदीद ने बताया मंजर: घटना के चश्मदीद युवक सन्नी ने बताया, “हमने जोरदार धमाका सुना. जब मौके पर पहुंचे तो गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी. अंदर फंसे युवकों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. हादसा बहुत भयानक था.” इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है. गांवों में शोक का माहौल है और अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं.

