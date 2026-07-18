सोनीपत में बिजली-पानी की मार से बेहाल कॉलोनीवासी, वेस्ट रामनगर में सड़क जाम कर किया प्रदर्शन
सोनीपत के वेस्ट रामनगर में चार दिन से बिजली संकट और गंदे पानी से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.
Published : July 18, 2026 at 1:14 PM IST
सोनीपत: सोनीपत के वेस्ट रामनगर स्थित सूरी पेट्रोल पंप वाली गली में शनिवार को बिजली और पानी की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. दरअसल, पिछले चार दिनों से लगातार बिजली आपूर्ति बाधित रहने और गंदे पानी की सप्लाई से नाराज कॉलोनीवासियों ने सड़क जाम कर प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.
बिजली नहीं तो पानी भी नहीं: प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बिजली संकट का सीधा असर पानी की सप्लाई पर पड़ रहा है. कई घरों में पानी नहीं पहुंच रहा, जबकि जहां पानी आ रहा है वहां गंदा और दूषित पानी मिल रहा है. लोगों का कहना है कि पीने के पानी तक के लिए उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. एक स्थानीय निवासी ने कहा कि, "चार दिन से बिजली नहीं है. कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अब सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था."
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर जताई नाराजगी: प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी समस्या बिजली विभाग के अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक कई बार पहुंचाई, लेकिन समाधान नहीं हुआ. लोगों का कहना है कि बिजली और स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा. एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा, "हमने हर स्तर पर गुहार लगाई, लेकिन किसी ने हमारी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया."
पुलिस और मेयर मौके पर पहुंचे: सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया. इसके बाद सोनीपत के मेयर राजीव जैन भी घटनास्थल पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों से तत्काल समाधान के निर्देश दिए. काफी देर तक चली बातचीत के बाद लोगों ने जाम खोल दिया.
मेयर ने दिया जल्द समाधान का भरोसा: वहीं, मेयर राजीव जैन ने कहा, "लोगों की समस्याएं हमारी प्राथमिकता हैं. संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं और कोशिश रहेगी कि लोगों को जल्द राहत मिले." फिलहाल सड़क जाम समाप्त हो चुका है, लेकिन अब स्थानीय लोगों की निगाहें प्रशासन और बिजली विभाग पर हैं कि आश्वासन के बाद बिजली और पानी की समस्या कब तक पूरी तरह दूर होती है.
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