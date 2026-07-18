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सोनीपत में बिजली-पानी की मार से बेहाल कॉलोनीवासी, वेस्ट रामनगर में सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

बिजली-पानी की मार से बेहाल कॉलोनीवासी ( ETV Bharat )

सोनीपत: सोनीपत के वेस्ट रामनगर स्थित सूरी पेट्रोल पंप वाली गली में शनिवार को बिजली और पानी की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. दरअसल, पिछले चार दिनों से लगातार बिजली आपूर्ति बाधित रहने और गंदे पानी की सप्लाई से नाराज कॉलोनीवासियों ने सड़क जाम कर प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. बिजली नहीं तो पानी भी नहीं: प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बिजली संकट का सीधा असर पानी की सप्लाई पर पड़ रहा है. कई घरों में पानी नहीं पहुंच रहा, जबकि जहां पानी आ रहा है वहां गंदा और दूषित पानी मिल रहा है. लोगों का कहना है कि पीने के पानी तक के लिए उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. एक स्थानीय निवासी ने कहा कि, "चार दिन से बिजली नहीं है. कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अब सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था." सोनीपत में बिजली-पानी की मार से बेहाल कॉलोनीवासी (ETV Bharat)