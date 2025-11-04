ETV Bharat / state

सोनीपत में रणजी खिलाड़ी हत्याकांडः आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

सोनीपतः 1986 में रणजी ट्रॉफी खेल चुके पूर्व क्रिकेट कोच रामकरण की अपराधियों ने गोली शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी थी. मृतक कपिल देव और चेतन शर्मा के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं. घटना की जानकारी मिलते ही दल-बल के साथ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं. मंगलवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. वहीं मामले के आरोपी सुनील लंबू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

नगर पालिका चुनाव से जुड़ा है विवादः मृतक रामकरण के बेटे अमित ने वारदात की पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि "उनके पिता रणजी खेल चुके है. उसकी (अमित) पत्नी ने आरोपी सुनील लंबू की पत्नी को नगर पालिका चुनाव के हराया था. चुनाव में हार की रंजिश में आकर सुनील लंबू वार्ड के हर काम में अड़ंगा करता था. सोमवार की रात को मैं अपमे पिता और बच्चों के साथ गाड़ी में सवार होक शादी समारोह में जा रहा था. जब हमारी गाड़ी सिविल हॉस्पिटल के पास पास पहुंची तो आरोपी सुनील ने गाड़ी रुकवाई और नमस्ते के बहाने गाड़ी का सीसा नीचे करवाया. इसी दौरान आरोपी ने मेरे पिता को तीन गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद आरोपी सुनील फरार हो गया."