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सोनीपत में टीलू ताजपुरिया गैंग के बदमाश से मुठभेड़, पैर में लगी गोली लगने से घायल, पुुलिसकर्मी के सीने में लगी गोली

सोनीपत में टीलू ताजपुरिया गैंग के बदमाश से मुठभेड़ ( ETV Bharat )

सोनीपत: सोनीपत में सोमवार देर शाम गांव तिहाड़ के पास सीआईए-1 की टीम और टीलू ताजपुरिया गैंग से जुड़े बताए जा रहे बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. गांव रोहट निवासी रजनीश ककरोई से तिहाड़ रोड पर कथित तौर पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था. पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी. पुलिस ने घायल अवस्था में उसे हिरासत में ले लिया.

घेराबंदी के दौरान की फायरिंग: पुलिस की मानें तो सीआईए-1 की दो टीमें उपनिरीक्षक राहुल और उपनिरीक्षक ओमबीर के नेतृत्व में गश्त कर रही थीं. इसी दौरान पुलिस को रजनीश के तिहाड़ रोड पर मौजूद होने की सूचना मिली. पुलिस टीम ने उसकी बाइक को रोकने का प्रयास किया तो उसने कथित तौर पर तीन से चार गोलियां चलाईं. इनमें से एक गोली एसआई राहुल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. जैकेट पहने होने के कारण उन्हें गंभीर चोट नहीं आई.

पुलिस पर चलाईं गोलियां, जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली (ETV Bharat) जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली: पुलिस ने जवाबी फायरिंग की. इस दौरान एक गोली रजनीश के पैर में घुटने के पास लगी, जिससे वह घायल हो गया. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया. घायल आरोपी को उपचार के लिए खानपुर कलां स्थित भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.