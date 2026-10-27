सोनीपत में टीलू ताजपुरिया गैंग के बदमाश से मुठभेड़, पैर में लगी गोली लगने से घायल, पुुलिसकर्मी के सीने में लगी गोली
सोनीपत के तिहाड़ गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में टीलू गैंग से जुड़ा रजनीश घायल हुआ. उसके पास से दो पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए.
Published : October 27, 2026 at 9:21 AM IST
सोनीपत: सोनीपत में सोमवार देर शाम गांव तिहाड़ के पास सीआईए-1 की टीम और टीलू ताजपुरिया गैंग से जुड़े बताए जा रहे बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. गांव रोहट निवासी रजनीश ककरोई से तिहाड़ रोड पर कथित तौर पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था. पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी. पुलिस ने घायल अवस्था में उसे हिरासत में ले लिया.
घेराबंदी के दौरान की फायरिंग: पुलिस की मानें तो सीआईए-1 की दो टीमें उपनिरीक्षक राहुल और उपनिरीक्षक ओमबीर के नेतृत्व में गश्त कर रही थीं. इसी दौरान पुलिस को रजनीश के तिहाड़ रोड पर मौजूद होने की सूचना मिली. पुलिस टीम ने उसकी बाइक को रोकने का प्रयास किया तो उसने कथित तौर पर तीन से चार गोलियां चलाईं. इनमें से एक गोली एसआई राहुल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. जैकेट पहने होने के कारण उन्हें गंभीर चोट नहीं आई.
जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली: पुलिस ने जवाबी फायरिंग की. इस दौरान एक गोली रजनीश के पैर में घुटने के पास लगी, जिससे वह घायल हो गया. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया. घायल आरोपी को उपचार के लिए खानपुर कलां स्थित भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
दो पिस्तौल, कारतूस और बाइक बरामद : पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो पिस्तौल, कारतूस, खाली खोल और बाइक बरामद की है. जांच की जा रही है कि हथियार कहां से आए और आरोपी उनका इस्तेमाल किस वारदात में करने वाला था. पुलिस बरामदगी से जुड़े तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है.
तीन जिलों में करीब 12 आपराधिक मामले: पुलिस के अनुसार रजनीश के खिलाफ सोनीपत, झज्जर और गुरुग्राम में लूटपाट, अपहरण, जानलेवा हमला और जिला कारागार में बंदी पर हमला करने सहित करीब 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस उसके अन्य मामलों में शामिल होने और संभावित सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. आरोपी को टीलू ताजपुरिया गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है. इस बारे में सीआईए-1 प्रभारी राजीव ने बताया कि, "लूटपाट की फिराक में घूम रहे आरोपी रजनीश को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी. मुठभेड़ में गांव रोहट का रजनीश पैर में गोली लगने से घायल हुआ है. मामले की जांच की जा रही है."
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