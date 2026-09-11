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सोनीपत में 2 करोड़ की फिरौती के बाद ऑफिस पर फायरिंग, पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल

2 करोड़ की फिरौती के बाद ऑफिस पर फायरिंग ( ETV Bharat )