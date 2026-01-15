ETV Bharat / state

सोनीपत में मुठभेड़, कुख्यात बदमाश अनुज के पैर में लगी गोली, हत्या की वारदात का था मास्टर माइंड

सोनीपत पुलिस ने कुख्यात बदमाश अनुज को गिरफ्तार कर लिया है. रेवाड़ी में अपहरण के बाद हत्या की वारदात का है मास्टमाइंड.

सोनीपत में पुलिस मुठभेड़
सोनीपत में पुलिस मुठभेड़ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 15, 2026 at 5:19 PM IST

|

Updated : January 15, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: हरियाणा STF लगातार अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है. आज इसी कड़ी में सोनीपत एसटीएफ यूनिट ने रेवाड़ी जिले के कुख्यात बदमाश अनुज निवासी गोकुल गढ़ को मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया है. अनुज के पैर में गोली लगी है. उसका खानपुर पीजीआई में इलाज चल रहा है. एसटीएफ यूनिट सोनीपत प्रभारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार: आखिरकार सोनीपत पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सिरदर्द बने कुख्यात बदमाश अनुज उर्फ डॉक्टर को सोनीपत के खरखौदा से काबू किया है. अनुज 15 अक्टूबर 2025 को जिला रेवाड़ी में हुए अपहरण व हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस गिरफ्त से बाहर था. मामले में अंकित का पहले अपहरण किया गया था और बाद में बेरहमी से पीटकर उसकी हत्या की गई थी. गंभीर रूप में अंकित को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

साजिश के बाद हत्या की वारदात: पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि बदमाशों ने पहले हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया. वारदात में अनुज की अहम भूमिका पाई गई. घटना के बाद से आरोपी लगातार पुलिस गिरफ्त से बाहर था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी थी. उस पर पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. इस मामले में पुलिस अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. जबकि अनुज कानून की पकड़ से बाहर था. एसटीएफ सोनीपत को सूचना मिली थी कि आरोपी खरखौदा क्षेत्र में मौजूद है.

कुख्यात बदमाश अनुज के पैर में लगी गोली (Etv Bharat)

पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़: एसटीएफ सोनीपत प्रभारी योगेंद्र ने बताया कि "टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की गोली आरोपी के पैर में लगी. जिससे वह घायल हो गया और मौके पर ही काबू कर लिया गया. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पवन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल भी बरामद की गई है. सोनीपत के खरखौदा के सांपला बाईपास पर एसटीएफ सोनीपत की टीम और इनामी हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ हो गई".

ये भी पढ़ें: रोहतक में शराब ठेकेदार पर फायरिंग मामला, हिमांशु भाऊ गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार, 3 दिन की पुलिस रिमांड

ये भी पढ़ें: कहासुनी के बाद साथी ने ही मारी थी हिस्ट्रीशीटर मनोज ओझा को गोली, एक आरोपी गिरफ्तार

Last Updated : January 15, 2026 at 5:57 PM IST

TAGGED:

सोनीपत पुलिस मुठभेड़
कुख्यात बदमाश अनुज गिरफ्तार
CRIMINAL ANUJ ARRESTED
SONIPAT POLICE ENCOUNTER
SONIPAT POLICE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.