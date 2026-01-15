ETV Bharat / state

सोनीपत में मुठभेड़, कुख्यात बदमाश अनुज के पैर में लगी गोली, हत्या की वारदात का था मास्टर माइंड

सोनीपत: हरियाणा STF लगातार अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है. आज इसी कड़ी में सोनीपत एसटीएफ यूनिट ने रेवाड़ी जिले के कुख्यात बदमाश अनुज निवासी गोकुल गढ़ को मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया है. अनुज के पैर में गोली लगी है. उसका खानपुर पीजीआई में इलाज चल रहा है. एसटीएफ यूनिट सोनीपत प्रभारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार: आखिरकार सोनीपत पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सिरदर्द बने कुख्यात बदमाश अनुज उर्फ डॉक्टर को सोनीपत के खरखौदा से काबू किया है. अनुज 15 अक्टूबर 2025 को जिला रेवाड़ी में हुए अपहरण व हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस गिरफ्त से बाहर था. मामले में अंकित का पहले अपहरण किया गया था और बाद में बेरहमी से पीटकर उसकी हत्या की गई थी. गंभीर रूप में अंकित को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

साजिश के बाद हत्या की वारदात: पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि बदमाशों ने पहले हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया. वारदात में अनुज की अहम भूमिका पाई गई. घटना के बाद से आरोपी लगातार पुलिस गिरफ्त से बाहर था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी थी. उस पर पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. इस मामले में पुलिस अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. जबकि अनुज कानून की पकड़ से बाहर था. एसटीएफ सोनीपत को सूचना मिली थी कि आरोपी खरखौदा क्षेत्र में मौजूद है.