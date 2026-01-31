सोनीपत पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली इंस्पेक्टर, बस का किराया बचाने के लिए पहनी वर्दी
Fake Police Inspector Arrested: सोनीपत पुलिस ने एक फर्जी वर्दी पहनकर पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में घौंस दिखाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
Published : January 31, 2026 at 7:08 PM IST
सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत से एक नकली इंस्पेक्टर के पकड़े जाने की खबर निकल कर सामने आ रही है. नकली इंस्पेक्टर को सोनीपत सदर थाना पुलिस ने भटगांव गांव से गिरफ्तार कर लिया है. उसे थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में यह बताया जा रहा है कि वह भटगांव गांव में एक रिश्तेदारी में पहुंचा था और वर्दी पहनकर रौब दिखा रहा था.
बस का किराया बचाने के लिए पहनी नकली पुलिस की वर्दीः सोनीपत सदर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें जिस शख्स को पकड़ कर थाने में लेकर आई है. यह असली इंस्पेक्टर नहीं बल्कि पुलिस की नकली वर्दी पहनकर भटगांव गांव में अपनी रिश्तेदारी में पहुंचा राजेंद्र, झज्जर जिले का निवासी है. इसने दो दिन पहले ही यह वर्दी खरीदी थी और बस का किराया बचाने के लिए आज वर्दी पहनकर सोनीपत भी पहुंच गया था.
एक गुप्त सूचना मिलने पर इसे क्राइम ब्रांच और सदर थाना पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया. अब उससे पूछताछ की जा रही है, यह भी बताया जा रहा है कि यह साल 2002 में पुलिस विभाग से बर्खास्त हो चुका है, जिसका सत्यापन कराया जा रहा है.
दावा-2002 में पुलिस विभाग से हो चुका है बर्खास्तः मामले की शुरुआती जांच की जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी अशोक कुमार के बताया कि "राजेंद्र निवासी जिला झज्जर को नकली इंस्पेक्टर की वर्दी पहने गांव भटगांव से हिरासत में लिया गया है और यह साल 2002 में पुलिस विभाग से बर्खास्त है. अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्यों उसने यह वर्दी पहनी और यह यहां क्या करने आया था. पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हो पायेगा कि पूरा मामला क्या है."