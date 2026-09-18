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सोनीपत पिटबुल हमला: 6 महीने के मासूम की आंत बाहर निकली, रोहतक PGI में इलाज जारी, पिता बोले- 'कुत्ते पर बैन लगे'

सोनीपत में पिटबुल ने 6 माह के बच्चे पर हमला कर दिया. बच्चे की आंत बाहर निकली, रोहतक PGI में इलाज जारी है.

SONIPAT PITBULL ATTACK UPDATE
SONIPAT PITBULL ATTACK UPDATE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 18, 2026 at 7:58 PM IST

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रोहतक: सोनीपत की सिक्का कॉलोनी में 14 सितंबर को पिटबुल डॉग ने 6 माह के बच्चे पर हमला कर दिया. बच्चा अपनी बुआ की गोद में खेल रहा था. इस दौरान कुत्ते ने अचानक उस पर हमला किया और उसे मुंह में दबोचकर घसीटता हुआ ले गया. हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. बच्चे के पेट में इतनी गंभीर चोट आई कि उसकी आंत तक बाहर निकल आई.

पिटबुल हमले में बच्चे की आंत बाहर निकली: घटना के बाद परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. हालत गंभीर होने के चलते बच्चे को बाद में रोहतक PGI रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, हमले में बच्चे की आंत बाहर निकल आई. परिजनों के अनुसार, हमले के चार दिन बाद बच्चे ने दूध पिया. इससे परिवार को कुछ राहत मिली है, लेकिन मासूम की हालत को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है.

सोनीपत पिटबुल हमला: 6 महीने के मासूम की आंत बाहर निकली, रोहतक पीजीआई में चल रहा इलाज (ETV Bharat)

घटना का वीडियो वायरल: पिटबुल के हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में पिटबुल कुत्ता बच्चे को नोंचता दिखाई दे रहा है. आसपास को लोगों ने बच्चे को छुड़वाने की खूब कोशिश की. कड़ी मशक्कत के बाद लोग बच्चे को कुत्ते से जबड़े से छुड़वाने के कामयाब हो पाए. वीडियो सामने आने के बाद घटना चर्चा में आई. इसके बाद पिटबुल जैसे कुत्तों को पालने और उनकी निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे.

पिटबुल के हमले से बच्चा बुरी तरह जख्मी हुआ है. बच्चे के पैर, मुंह, हाथ, कमर पर चोट के निशान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घाव पेट में हैं. पेट की आंत तक निकल गई. हमने बच्चे की सर्जरी कर दी है. अभी उसकी हालत सामान्य बनी हुई है. उसने चार दिन बाद दूध पीया है. हम लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं- डॉक्टर कुंदल मित्तल, रोहतक पीजीआई

पिता ने की पिटबुल पर प्रतिबंध की मांग: घायल बच्चे के पिता कैलाश ने पिटबुल जैसे कुत्तों पर सख्त कदम उठाने की मांग की है. उनका कहना है कि ऐसी नस्ल के कुत्तों पर प्रतिबंध होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटना न हो. हालांकि कैलाश का कहना है कि इस घटना के लिए कुत्ते के मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. इसमें मालिक की गलती नहीं है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- सोनीपत में पिटबुल ने 6 महीने के मासूम पर किया अटैक, दौड़कर आया, झपट्टा मारा, बच्चे की हालत गंभीर

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