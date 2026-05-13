ETV Bharat / state

सोनीपत में मेयर पद पर भाजपा उम्मीदवार राजीव जैन निर्वाचित, मोहनलाल बड़ौली बोले- 'कांग्रेस का गढ़ अब भाजपा का'

'9 महीने में कराए गए विकास कार्यों पर जनता की मुहर है': राजीव जैन के जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाते हुए एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशियां मनाई. इस दौरान राजीव जैन ने कहा कि "यह जीत उनके 9 महीने के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों पर जनता की मुहर है. आगे भी इसी तरह विकास कार्यों को जारी रखेंगे. सोनीपत के विकास जैन ने कहा कि एक प्लान तैयार करना है, जिससे सोनीपत का समग्र विकास हो सके."

सोनीपत: हरियाणा में हाल में संपन्न नगर निकाय चुनाव की मतगणना बुधवार को संपन्न हो गया. सोनीपत नगर निगम चुनाव में भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार राजीव जैन विजयी हुए. उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार कमल दिवान को पराजित किया.

'जनता ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है': अपनी जीत पर राजीव जैन ने कहा कि "वह सोनीपत की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया." राजीव जैन ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि "कांग्रेस सिर्फ बोलती है. धरातल पर उसका का जनाधार खत्म हो चुका है. निकाय चुनाव में जनता ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है."

'सोनीपत की जनता ने जो जनादेश दिया है, वह स्वीकार है': सोनीपत नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान ने अपनी हार को स्वीकार्य करते हुए कहा कि "सोनीपत की जनता ने जो जनादेश दिया है, उन्हें वह स्वीकार है." दीवान ने कहा कि "उन्हें 54 हजार मत मिले हैं." उन्होंने हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया और कहा कि "वे हमेशा सोनिपत की जनता के लिए सेवा करते रहेंगे." वहीं इस दौरान उन्होंने राजीव जैन को मेयर निर्वाचित होने के लिए बधाई देते हुए कहा कि "आशा है जनता के समस्याओं को हल करने के लिए काम करते रहेंगे."

विकास को लेकर जनता ने किया है मतदान: हरियाणा नगर निकाय चुनाव में राज्यभर में भाजपा की बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस का गढ़ सिर्फ कहने की बात है. अब कांग्रेस का गढ़ भाजपा का गढ़ हो चुका है. जनता जागरुक है और विकास को लेकर जनता ने मतदान किया है."

हरियाणा की जनता ने पीएम की नीतियों पर लगाई है मुहरः हरियाणा की जनता को बधाई देते हुए कहा कि "लोकतंत्र के इस महापर्व में हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है. साथ ही आज हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, जो देश के लिए गर्व की बात है. यह जीत बीजेपी की नहीं राज्य की जनता की जीत है.ठ वहीं सोनीपत की जनता को जीत की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ठसोनीपत की जनता ने विकास को लेकर मतदान किया है."