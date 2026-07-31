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सोनीपत में मां ने 2 साल के बेटे को पानी की होदी में डुबोकर मार डाला!, पति पर अवैध संबंधों का शक था

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के गांव मुण्डलाना में दो वर्षीय मासूम की पानी की होदी में डूबने से हुई मौत का मामला अब हत्या के आरोपों तक पहुंच गया है. पहले पिता ने इसे हादसा मानते हुए पुलिस को बयान दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पत्नी पर बेटे को होदी में डुबोकर हत्या करने का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर सदर गोहाना थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मौके से पानी का सैंपल, निप्पल, एक कपड़ा और एक लिखित नोट कब्जे में लेकर एफएसएल जांच भी करवाई है.

पत्नी को अवैध संबंधों का शक था : गांव मुण्डलाना निवासी हरिओम ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसकी शादी करीब पांच वर्ष पहले पानीपत जिले के उग्रा खेड़ी निवासी महिला के साथ हुई थी. दंपति के दो बच्चे थे, जिनमें एक बेटी और दो वर्षीय बेटा चिरांश शामिल था. उसकी पत्नी को शक था कि उसके किसी महिला के साथ अवैध संबंध है. उसने क़ई बार अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन समझने के बाद भी वो नहीं मानी. पति का आरोप है कि उसकी पत्नी के मन में उसके और बच्चों के प्रति रंजिश पैदा हो गई थी.

सोनीपत में मां ने 2 साल के बेटे को पानी की होदी में डुबोकर मार डाला! (ETV Bharat)

पत्नी पर हत्या का केस दर्ज : हरिओम ने बताया कि 29 जुलाई को वो निजी काम से रोहतक गया हुआ था. इसी दौरान सूचना मिली कि उसका बेटा चिरांश खेलते समय घर में बनी पानी की होदी में गिर गया है और डूबने से उसकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर वो बीपीएस खानपुर कलां पहुंचा, जहां पोस्टमार्टम के दौरान उसने पुलिस को यही बयान दिया कि बच्चे की मौत पानी में गिरने से हुई है. बाद में घर पहुंचकर अपने स्तर पर जानकारी जुटाने पर उसे संदेह हुआ कि उसकी पत्नी ने ही रंजिश के चलते उसके बेटे को जानबूझकर होदी में डुबोकर मार दिया है. इसके बाद उसने पुलिस को नई शिकायत देकर पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया. वहीं पुलिस प्रवक्ता रविन्द्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक बच्चे की मौत हुई है जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची ओर बच्चे की पिता की शिकायत पर मां के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.