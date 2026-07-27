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सोनीपत में दिनदहाड़े शराब ठेके पर लूट, सेल्समैन पर बोतल से हमला कर 15 हजार लेकर फरार, CCTV में कैद वारदात

सोनीपत में दिनदहाड़े शराब ठेके पर लूट ( ETV Bharat )

सोनीपत: सोनीपत के मुरथल क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शराब खरीदने के बहाने ठेके में घुसे एक युवक ने सेल्समैन पर शराब की बोतल से हमला कर दिया और गल्ले से करीब 15 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गया. पूरी घटना ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. इधर, सूचना मिलते ही मुरथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. ग्राहक बनकर आया, अचानक किया हमला: पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निवासी अवधेश मुरथल स्थित ठेकेदार जयंत के शराब ठेके पर सेल्समैन है. रविवार को ड्यूटी के दौरान एक युवक ग्राहक बनकर ठेके पर पहुंचा और शराब की बोतल मांगी. जैसे ही अवधेश बोतल निकालने लगे, आरोपी काउंटर के भीतर घुस गया और पीछे से उनके सिर पर उसी बोतल से हमला कर दिया. हमले से घायल हुए सेल्समैन संभल नहीं सके, जिसका फायदा उठाकर आरोपी गल्ले में रखी करीब 15 हजार रुपये की नकदी लेकर मौके से फरार हो गया. सेल्समैन पर बोतल से हमला कर 15 हजार लेकर फरार (ETV Bharat)