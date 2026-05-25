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सोनीपत कुंडली ट्रिपल मर्डर केस: मामूली विवाद में सनकी युवक ने की दंपती समेत तीन की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

सोनीपत के कुंडली के टीडीआई फ्लैटों में मामूली विवाद के बाद सनकी युवक ने दंपती समेत तीन लोगों की हत्या कर दी.

sonipat Kundli Triple Murder case
सोनीपत कुंडली ट्रिपल मर्डर केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 25, 2026 at 12:10 PM IST

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सोनीपत: सोनीपत के कुंडली स्थित टीडीआई सिटी के बीपीएल फ्लैटों में रविवार आधी रात मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. झगड़े के दौरान एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर पति-पत्नी समेत तीन लोगों की हत्या कर दी. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

दंपती समेत तीन की हत्या: पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान मूलरूप से सोनीपत के कोट मोहल्ला निवासी विजय (50), उनकी पत्नी सुनीता (47) और गांव बड़ौली निवासी स्वाति (32) के रूप में हुई है. विजय और सुनीता हाल में टीडीआई कुंडली के बीपीएल फ्लैट नंबर-1299 में रहते थे, जबकि स्वाति फ्लैट नंबर-1431 में रहती थी. देर रात फ्लैट नंबर-1426 निवासी ब्रह्म प्रकाश के साथ विजय की कहासुनी हो गई थी, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गई.

मामूली विवाद में सनकी युवक ने की दंपती समेत तीन की हत्या (ETV Bharat)

लोहे की रॉड से किया ताबड़तोड़ हमला: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झगड़े की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे. इसी दौरान आरोपी ब्रह्म प्रकाश ने गुस्से में लोहे की रॉड और धारदार हथियार से विजय, सुनीता और स्वाति पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े. स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. कुंडली थाना पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद के चलते हत्या की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: घटना के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. मृत महिला की बेटी गुड्डी ने रोते हुए कहा कि, "हमें नहीं पता था कि मामूली झगड़ा इतनी बड़ी वारदात में बदल जाएगा. हमारा पूरा परिवार उजड़ गया." वहीं, इस घटना से आक्रोशित इलाके के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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