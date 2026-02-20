ETV Bharat / state

सोनीपत में बंद बिल्डिंग में संचालित फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, संचालक पर मामला दर्ज, 24 युवक-युवतियां गिरफ्तार

सोनीपत कुंडली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है. कार्रवाई के दौरान 24 युवक-युवतियों को गिरफ्तार किया गया है.

SONIPAT FAKE CALL CENTER
फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 20, 2026 at 1:24 PM IST

सोनीपत: सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र में सीएम फ्लाइंग और गुप्तचर विभाग को बड़ी सफलता मिली है. टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया और मौके से 24 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया. इस ऑपरेशन में 24 मोबाइल, लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए गए.

विदेशों से किए जा रहे कॉल रिसीव: जांच में पता चला कि इस फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेशों से कॉल रिसीव किए जा रहे थे. टीम को सूचना मिली थी कि कुंडली थाना क्षेत्र में बंद पड़ी फैक्ट्री की बिल्डिंग में अवैध कॉल सेंटर चल रहा है. इसके बाद गुप्तचर विभाग, साइबर थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और कुंडली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने रेड मारी.

सोनीपत में बंद बिल्डिंग में संचालिक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ (Etv Bharat)

डीएसपी का बयान: मामले में जानकारी देते हुए गुप्तचर विभाग के डीएसपी जीत सिंह बेनीवाल ने कहा कि, “हमें सूचना मिली थी कि एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है. इसके बाद टीम का गठन कर रेड डाली गई और फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ. यहां से 24 युवक और युक्तियां पकड़ी गईं, साथ ही 24 मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किया गया.”

प्रारंभिक जांच में सामने आया नया तथ्य: डीएसपी ने आगे बताया कि, "यह कॉल सेंटर केवल 15 दिन पहले शुरू हुआ था.वे विदेशों से आने वाले कॉल रिसीव करते थे. अभी तक जांच में यही पता चला है. यह जांच का विषय है कि किसके कहने पर ये कॉल रिसीव और भेजे जा रहे थे. मामले की गहनता से जांच की जा रही है.”

कॉल सेंटर संचालक पर केस दर्ज: कुंडली थाना पुलिस ने कॉल सेंटर के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि किस उद्देश्य से इस सेंटर का संचालन किया जा रहा था. गुप्तचर विभाग और साइबर सेल दोनों मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं.

आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ जारी है. इसमें यह पता लगाया जाएगा कि कॉल सेंटर के पीछे कौन-सी संगठन या व्यक्ति का हाथ है. बरामद उपकरणों और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच से मामले की पूरी साजिश उजागर होने की उम्मीद है.

