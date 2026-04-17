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सोनीपत के गोहाना में डेयरी संचालक की मौत से मचा हड़कंप, पहले बेटे पर किया हमला, फिर कर ली खुदकुशी

सोनीपत के गोहाना में एक डेयर संचालक ने पहले अपने बेटे पर हमला किया. फिर खुदकुशी कर ली.

Gohana dairy operator attacked son
डेयरी संचालक की मौत से मचा हड़कंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 17, 2026 at 11:30 AM IST

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सोनीपत: सोनीपत के गोहाना क्षेत्र स्थित गांव गढ़ी उजाले खां में उस समय हड़कंप मच गया, जब 62 वर्षीय डेयरी संचालक विजय सिंह ने खुदकुशी कर ली. वहीं, खुदकुशी से पहले उन्होंने अपने बेटे अमन को पिस्टल के बट से चोट पहुंचाई थी. घटना की सूचना मिलते ही सोनीपत सदर गोहाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

बेटे पर हमला, फिर की खुदकुशी: स्थानीय लोगों की मानें तो विजय सिंह डेयरी संचालन का काम करते थे. मृतक के बेटे के मुताबिक वो मानसिक तनाव के चलते पहले अपने बेटे अमन पर वार किए. जैसे ही अमन इलाज के लिए गोहाना सिविल अस्पताल पहुंचा, तभी विजय सिंह ने खुदकुशी कर ली.

अवैध पिस्टल की आशंका: पुलिस के अनुसार विजय सिंह ने जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया वो अवैध है. फिलहाल पिस्टल की जांच की जा रही है. वहीं, परिवार का कहना है कि उन्हें पिस्टल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. पुलिस ने पिस्टल को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. पिस्टल कहां से आई, इसकी भी जांच की जा रही है.

गोहाना में डेयरी संचालक की मौत से मचा हड़कंप (ETV Bharat)

बेटे अमन ने बताई आपबीती: इस पूरे मामले पर घायल बेटे अमन ने कहा कि, "पापा पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान रहते थे. उन्होंने अचानक मुझ पर हमला किया और मुझे अस्पताल भेज दिया. इसके बाद क्या हुआ, मुझे नहीं पता. मैं बस यही चाहता हूं कि सच सामने आए."

पुलिस कर रही हर एंगल से जांच: इधर, पुलिस अमन के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है. सदर गोहाना थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. जांच को लेकर पुलिस के सामने कई सवाल हैं. जैसे विजय सिंह ने पहले बेटे पर हमला क्यों किया? उसके बाद खुदकुशी क्यों की? घटना में बेटे की भूमिका को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है. मामले को सुलझाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें भी लगाई गई हैं.

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