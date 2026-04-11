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बायोमेट्रिक नियमों पर भड़के किसान, सोनीपत-गोहाना हाईवे जाम कर सरकार को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

भारी पुलिस बल तैनात: वहीं, स्थिति को देखते हुए सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखते हुए किसानों से बातचीत शुरू की, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. पुलिस अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे.

हाईवे जाम कर जताया विरोध: सोनीपत से गोहाना और जींद को जोड़ने वाले इस मार्ग पर किसानों ने धरना देते हुए आवाजाही पूरी तरह से बाधित कर दी. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार किसानों को अनावश्यक नियमों में उलझाकर परेशान कर रही है. जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

सोनीपत: हरियाणा सरकार द्वारा मंडियों में फसल लाने वाले किसानों के लिए लागू किए गए नए नियमों के विरोध में एक बार फिर किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है. बायोमेट्रिक हाजिरी और ट्रैक्टर-ट्रॉली के नंबर दर्ज कराने जैसे प्रावधानों को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. इसी कारण संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने सोनीपत-गोहाना रोड पर गांव रतनगढ़ के पास स्टेट हाईवे को जाम कर दिया.

किसानों ने सरकार पर लगाया उत्पीड़न का आरोप: प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि बायोमेट्रिक और ट्रैक्टर-ट्रॉली नंबर जैसी शर्तें हर किसान के लिए पूरी करना संभव नहीं है. उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है. एक किसान ने कहा कि, "सरकार कहती है कि वह किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदेगी, लेकिन जमीनी स्तर पर हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है."

"किसानों से डरती है सरकार": प्रदर्शन के दौरान किसान नेता वीरेंद्र ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, "जब सरकार किसानों से डरती है तो पुलिस को आगे कर देती है. ये पुलिस वाले भी हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन सरकार हमें दबाने के लिए इन्हें हमारे सामने खड़ा कर रही है. हमने कई बार सरकार को पत्र लिखकर अपनी समस्याएं बताईं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई."

उग्र आंदोलन की दी चेतावनी: प्रदर्शनकारी किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह जाम फिलहाल दोपहर 3 बजे तक रखा जाएगा, लेकिन सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा.

बता दें कि हरियाणा में किसान और सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है. पिछले कुछ वर्षों में समय-समय पर किसान विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं. इस बार का विरोध भी यह संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो सकता है.

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