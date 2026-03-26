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सोनीपत के दिनेश ने परंपरागत खेती से हटकर शुरू की स्ट्रॉबेरी फार्मिंग, कर रहे लाखों की कमाई, बेरोजगारों को दे रहे रोजगार

सोनीपत के युवा किसान दिनेश स्ट्रॉबेरी की खेती कर लाखों की कमाई कर रहे थे. साथ ही कई लोगों को रोजगार भी दिया है.

STRAWBERRY FARMING SONIPAT
परंपरागत खेती से हटकर शुरू की स्ट्रॉबेरी फार्मिंग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 3:22 PM IST

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सोनीपत: हरियाणा के किसान अब परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और तकनीकी खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं. इसी बदलाव की मिसाल बने सोनीपत के गांव खेड़ी गुज्जर के युवा किसान दिनेश कुमार. जहां पहले किसान गेहूं-धान जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे. वहीं, दिनेश ने जोखिम उठाते हुए स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और आज लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं.

सीखने से शुरू हुआ सफर: अपने सफर की शुरुआत के बारे में दिनेश बताते हैं कि, " मैंने पांच साल पहले अपने एक किसान मित्र से स्ट्रॉबेरी की खेती की तकनीक सीखनी शुरू की थी.मैं कुछ अलग करना चाहता था. जब पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में सुना तो मन में ठान लिया कि यही करना है. शुरुआत में परिवार ने इस फैसले का विरोध किया. हालांकि मैंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर डटा रहा."

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सोनीपत के दिनेश ने परंपरागत खेती से हटकर शुरू की स्ट्रॉबेरी फार्मिंग (ETV Bharat)

ऐसे हुई शुरुआत: साल 2022 में दिनेश ने आधा एकड़ जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की. शुरुआती दौर में उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. इस बारे में दिनेश कहते हैं कि, "पहले साल करीब ढाई लाख रुपये की बचत हुई. कमाई भले कम थी, लेकिन मुझे भरोसा हो गया था कि यह खेती सफल हो सकती है.इसके बाद धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ता चला गया."

सोनीपत के दिनेश ने शुरू की स्ट्रॉबेरी फार्मिंग (ETV Bharat)

लाखों में हो रही कमाई: दिनेश ने दो एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की.इस दौरान उन्हें करीब 20 लाख रुपये का खर्च आया, लेकिन मेहनत का फल भी मिला. इस बारे में दिनेश कहते हैं कि, "खर्च निकालने के बाद करीब 10 से 12 लाख रुपये की बचत हुई. तभी परिवार ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया.आज करीब चार एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा हूं. उससे हर साल लाखों रुपये कमाई हो रही है."

तकनीक और सही समय का महत्वपूर्ण: दिनेश के अनुसार स्ट्रॉबेरी की खेती का सही समय और तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है. इस बारे में दिनेश कहते हैं कि, "हम सितंबर में पौधे लगाते हैं और जनवरी से फल आना शुरू हो जाता है, जो अप्रैल तक चलता है. पौधे हम पुणे से मंगवाते हैं और पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से करते हैं. खेत की तैयारी, लाइन में पौधारोपण और नियमित देखभाल इसकी खेती में सक्सेस के मुख्य कारण हैं."

रोजगार का बना जरिया: दिनेश की सफलता केवल उनकी कमाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं. दिनेश बताते हैं कि, "शुरुआत में मेरे साथ सिर्फ तीन लोग काम करते थे, लेकिन आज करीब 40 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं. मेरी इस पहल से गांव के कई परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है."

दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बने दिनेश: दिनेश कहते हैं कि, "अगर किसान नई तकनीक अपनाएं और मेहनत करें तो खेती में बहुत संभावनाएं हैं." आज दिनेश कुमार क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. कई किसान उनसे स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानकारी लेने आते हैं. सोनीपत के युवा किसान दिनेश की कहानी यह साबित करती है कि सही सोच और मेहनत से खेती को भी एक लाभदायक व्यवसाय बनाया जा सकता है.

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