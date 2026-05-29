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सोनीपत में आग का तांडव, बांस और पेंट फैक्ट्री जलकर राख, ट्रांसफार्मर में चिंगारी से भड़की आग, मचा हड़कंप

सोनीपत इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग से दो फैक्ट्रियां जलकर खाक हो गई. दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया.

Sonipat factory fire
सोनीपत में आग का तांडव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 12:30 PM IST

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सोनीपत: सोनीपत के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब दो फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि आसमान में दूर-दूर तक काले धुएं के गुबार दिखाई देने लगे. आग लगते ही आसपास की फैक्ट्रियों और दुकानों में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए बाहर निकल आए.

शॉर्ट सर्किट से शुरू हुआ हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो सबसे पहले आग एक बांस की फैक्ट्री में लगी. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास में स्थित पेंट फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया. पेंट फैक्ट्री में मौजूद ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैल गई.

बांस और पेंट फैक्ट्री जलकर राख (ETV Bharat)

दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू: आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फायर कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए घंटों बाद आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोनों फैक्ट्री मालिकों को लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है.

स्थानीय विधायक भी पहुंचे मौके पर: घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय विधायक निखिल मदान भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों से आग लगने के कारणों और नुकसान की जानकारी ली. विधायक ने कहा, “बांस की फैक्ट्री के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने के चलते पहले बांस की फैक्ट्री में आग लगी और उसके बाद अरोमा की फैक्ट्री भी इसकी चपेट में आ गई. फायर विभाग ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया है.”

"धुएं के कारण सांस लेना भी मुश्किल": मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में दोनों फैक्ट्रियां लपटों से घिर गईं. लोगों ने बताया कि धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं और धुएं के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया था. समय रहते इलाके को खाली करा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

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