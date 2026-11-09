ETV Bharat / state

सोनीपत की मिक्सी फैक्ट्री में भीषण आग, कई घंटे तक धधकती रहीं लपटें, 3 साल पहले भी हुआ था हादसा

मिक्सी फैक्ट्री में भीषण आग ( ETV Bharat )

सोनीपत: सोनीपत में रविवार शाम इलेक्ट्रॉनिक मिक्सी बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं. आसमान में कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार दिखाई देने लगा. आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला: आग लगने के समय फैक्ट्री में कर्मचारी और मजदूर मौजूद थे. लपटें उठती देख वहां काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया. स्थिति बिगड़ने से पहले ही सभी कर्मचारियों और मजदूरों को आनन-फानन में फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया. गनीमत रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली. सूचना मिलने पर बड़ी थाना पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया.