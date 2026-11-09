सोनीपत की मिक्सी फैक्ट्री में भीषण आग, कई घंटे तक धधकती रहीं लपटें, 3 साल पहले भी हुआ था हादसा
Sonipat Factory Fire: सोनीपत की मिक्सी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. हालांकि इस दौरान सभी कर्मचारी सुरक्षित निकाले गए.
Published : November 9, 2026 at 8:56 AM IST
सोनीपत: सोनीपत में रविवार शाम इलेक्ट्रॉनिक मिक्सी बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं. आसमान में कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार दिखाई देने लगा. आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.
कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला: आग लगने के समय फैक्ट्री में कर्मचारी और मजदूर मौजूद थे. लपटें उठती देख वहां काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया. स्थिति बिगड़ने से पहले ही सभी कर्मचारियों और मजदूरों को आनन-फानन में फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया. गनीमत रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली. सूचना मिलने पर बड़ी थाना पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया.
कई घंटे तक आग बुझाने में जुटी रही दमकल: फैक्ट्री में आग इतनी भयानक थी कि दमकल कर्मियों को इसे नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. कई घंटे तक आग बुझाने का प्रयास जारी रहा. आग की तीव्रता के कारण लपटें लगातार उठती रहीं और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देता रहा. आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है.
तीन साल पहले भी हो चुका है हादसा: हैरानी की बात यह है कि इसी फैक्ट्री में करीब तीन साल पहले भी आग लगने की घटना हो चुकी है. इसके बावजूद अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. बार-बार आग लगने की घटना से फैक्ट्री प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं. औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है.
अवैध निर्माण से दमकल को पहुंचने में परेशानी: इस पूरे मामले में दमकल अधिकारी विनोद ने फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजामों और निर्माण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "फैक्ट्री मालिकों की ओर से अवैध निर्माण किया जाता है और अग्नि सुरक्षा के जरूरी मानकों की अनदेखी होती है. अवैध निर्माण के चलते आग लगने जैसी आपात स्थिति में दमकल की गाड़ियों को फैक्ट्री के अंदर तक पहुंचने में परेशानी होती है. इससे आग बुझाने के अभियान में भी मुश्किलें आती हैं."
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