सोनीपत एंटी गैंगस्टर यूनिट की कार्रवाई, मल्ला माजरा लूट-मर्डर केस में मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में दो बदमाश घायल, एक गिरफ्तार

सोनीपत:सोनीपत जिले में एंटी गैंगस्टर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मल्ला माजरा लूट-मर्डर मामले के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया. देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय आपराधिक गिरोहों में हड़कंप मच गया है.

मुठभेड़ में दो घायल, एक गिरफ्तार: पुलिस मुठभेड़ में नाहरा गांव निवासी शेखर और दिल्ली की जेजे कॉलोनी निवासी सफीक के पैर में एक-एक गोली लगी है. दोनों घायल बदमाशों को तुरंत सोनीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, बवाना की जेजे कॉलोनी का रहने वाले सद्दाम को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है. तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में हैं.

छह बदमाशों की गैंग ने की थी लूट और हत्या: पुलिस जांच में सामने आया है मल्ला माजरा में हुई लूट और हत्या की वारदात को छह बदमाशों की गैंग ने मिलकर अंजाम दिया था. आरोपियों ने लूट के इरादे से एक घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया, जिसमें युवक साहिल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी.

मल्ला माजरा लूट-मर्डर केस में मिली बड़ी कामयाबी (ETV Bharat)

दोस्ती की आड़ में रची गई खौफनाक साजिश: जांच में यह भी सामने आया कि मल्ला माजरा निवासी साहिल और नाहरा गांव के शेखर के बीच दोस्ती थी. पारिवारिक आना-जाना होने के कारण शेखर को घर की पूरी जानकारी थी. उसे घर में प्रवेश और निकलने के सभी रास्तों का पता था. इसी जानकारी का इस्तेमाल कर आरोपियों ने कई दिन पहले रेकी की और पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया.