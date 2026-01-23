सोनीपत में लकड़ी चोरी विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, बोला- "मैंने शव को घसीटते हुए ले जाकर ड्रेन में फेंका"
सोनीपत में लकड़ी चोरी के विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
सोनीपत: जिले के कुंडली थाना क्षेत्र में खेत में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या के मामले में गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान गांव गढ़ी बाला निवासी हर्षित के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में लकड़ी चोरी को लेकर हुए विवाद में महिला की गला दबाकर हत्या करने और शव को घसीटते हुए ड्रेन के पास फेंकने की बात कबूल की है.
खेत में चारा लेने निकली थी महिला: यह मामला 19 जनवरी का है, जब गांव गढ़ी बाला निवासी एक युवक ने कुंडली थाना में शिकायत दी थी कि उसकी 70 वर्षीय मां रविवार शाम करीब चार बजे खेतों में हरा चारा लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. परिजनों और ग्रामीणों ने काफी तलाश की, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला.
ड्रेन के पास मिला था शव: इसके बाद सोमवार सुबह करीब साढ़े सात बजे महिला का शव ड्रेन नंबर-8 के पास पड़ा मिला. यह क्षेत्र खरखौदा थाना सीमा में आता है. शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस जांच में सामने आया कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी. शव अर्धनग्न अवस्था में मिलने से मामला और भी संदिग्ध हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश था.
न्याय की मांग पर अड़े रहे परिजन: घटना के बाद परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था. गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया. बाद में मंगलवार को कुंडली थाना प्रभारी द्वारा समझाने और जल्द कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए.
तीन टीमों ने की जांच: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई थीं, जो लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थीं. तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय जानकारी और पूछताछ के आधार पर टीम ने आरोपी हर्षित को गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया.
लकड़ी चोरी से शुरू हुआ विवाद: पुलिस पूछताछ में आरोपी हर्षित ने बताया कि मृत महिला काफी समय से उसके खेत और आसपास से लकड़ी उठा ले जाती थी. घटना वाले दिन भी महिला उसके खेत से लकड़ी ले रही थी, जिसका उसने विरोध किया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. आरोपी के अनुसार महिला ने उस पर दरांती से हमला किया, जिससे उसके हाथ में चोट आई.
गला दबाकर की हत्या: आरोपी ने कबूल किया कि संघर्ष के दौरान उसने महिला का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद घबराहट में उसने शव को खेत से घसीटते हुए पास के ड्रेन के पास फेंक दिया और मौके से फरार हो गया.
आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में खरखौदा एसीपी राजदीप मोर ने बताया, “बुजुर्ग महिला हत्याकांड में एक आरोपी हर्षित को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसे कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा सके और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा सके.”
