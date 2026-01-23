ETV Bharat / state

सोनीपत में लकड़ी चोरी विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, बोला- "मैंने शव को घसीटते हुए ले जाकर ड्रेन में फेंका"

सोनीपत: जिले के कुंडली थाना क्षेत्र में खेत में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या के मामले में गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान गांव गढ़ी बाला निवासी हर्षित के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में लकड़ी चोरी को लेकर हुए विवाद में महिला की गला दबाकर हत्या करने और शव को घसीटते हुए ड्रेन के पास फेंकने की बात कबूल की है. खेत में चारा लेने निकली थी महिला: यह मामला 19 जनवरी का है, जब गांव गढ़ी बाला निवासी एक युवक ने कुंडली थाना में शिकायत दी थी कि उसकी 70 वर्षीय मां रविवार शाम करीब चार बजे खेतों में हरा चारा लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. परिजनों और ग्रामीणों ने काफी तलाश की, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला. सोनीपत में बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat) ड्रेन के पास मिला था शव: इसके बाद सोमवार सुबह करीब साढ़े सात बजे महिला का शव ड्रेन नंबर-8 के पास पड़ा मिला. यह क्षेत्र खरखौदा थाना सीमा में आता है. शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस जांच में सामने आया कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी. शव अर्धनग्न अवस्था में मिलने से मामला और भी संदिग्ध हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश था. न्याय की मांग पर अड़े रहे परिजन: घटना के बाद परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था. गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया. बाद में मंगलवार को कुंडली थाना प्रभारी द्वारा समझाने और जल्द कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए.