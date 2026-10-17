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सोनीपत में बुजुर्ग की हत्या से मचा हड़कंप, पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार, परिजनों ने उठाए जांच पर सवाल

सोनीपत में बुजुर्ग की हत्या से मचा हड़कंप ( ETV Bharat )

सोनीपत: सोनीपत के गांव कवाली में लाठी से हमला कर घायल किए गए बुजुर्ग लाल सिंह की रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई. पांच अक्टूबर की रात हुई इस वारदात के बाद अब मामला हत्या में बदल गया है. परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए दावा किया कि मामले में हिरासत में लिया गया दूसरा आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया. वहीं, एसीपी ने जांच अधिकारी को नोटिस जारी करने और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की बात कही है.

मिट्टी के बर्तन पकाने की जगह देखने गए थे लाल सिंह: मृतक के परिजन मेहर सिंह ने कहा कि, "लाल सिंह मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे. पांच अक्टूबर की देर रात वह गांव के बाहर मिट्टी के बर्तन पकाने की जगह देखने गए थे. इसी दौरान रवि और रविंदर नाम के दो युवकों ने शराब के नशे में उनके सिर पर लाठी से हमला कर दिया. हमले में लाल सिंह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए."