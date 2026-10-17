सोनीपत में बुजुर्ग की हत्या से मचा हड़कंप, पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार, परिजनों ने उठाए जांच पर सवाल
सोनीपत के गांव कवाली में लाठी हमले से घायल बुजुर्ग लाल सिंह की मौत हो गई. मामले में दूसरा फरार हो गया.
Published : October 17, 2026 at 11:58 AM IST
सोनीपत: सोनीपत के गांव कवाली में लाठी से हमला कर घायल किए गए बुजुर्ग लाल सिंह की रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई. पांच अक्टूबर की रात हुई इस वारदात के बाद अब मामला हत्या में बदल गया है. परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए दावा किया कि मामले में हिरासत में लिया गया दूसरा आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया. वहीं, एसीपी ने जांच अधिकारी को नोटिस जारी करने और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की बात कही है.
मिट्टी के बर्तन पकाने की जगह देखने गए थे लाल सिंह: मृतक के परिजन मेहर सिंह ने कहा कि, "लाल सिंह मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे. पांच अक्टूबर की देर रात वह गांव के बाहर मिट्टी के बर्तन पकाने की जगह देखने गए थे. इसी दौरान रवि और रविंदर नाम के दो युवकों ने शराब के नशे में उनके सिर पर लाठी से हमला कर दिया. हमले में लाल सिंह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए."
गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में कराया भर्ती: वहीं, मृतक के भाई धर्मपाल ने कहा कि, "हमले के बाद कुछ देर में होश आने पर लाल सिंह किसी तरह अपने घर पहुंचे. उनकी हालत गंभीर होने के कारण हम उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए. वहां से उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया. पीजीआई में उपचार के दौरान शनिवार को उनकी मौत हो गई."
दूसरा पुलिस कस्टडी से फरार: धर्मपाल ने कहा कि, "पुलिस ने मामले में रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि दूसरा आरोपी रविंदर पुलिस हिरासत से फरार हो गया. आरोपी के फरार होने की घटना ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं. हम मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं."
लापरवाही पर कार्रवाई का आश्वासन: वहीं, इस पूरे मामले में एसीपी जोगिंदर सिंह ने कहा कि, "दूसरे आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था. उसके फरार होने के मामले में जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है. यदि आरोपी के फरार होने में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी."
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