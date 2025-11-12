सोनीपत में पूर्व क्रिकेट कोच रामकरण हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पुरानी चुनावी रंजिश में हुई थी हत्या
Ramakant Sharma Murder Case: पूर्व क्रिकेट कोच रामकरण शर्मा हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 12, 2025 at 2:25 PM IST
सोनीपतः 1986 में रणजी ट्रॉफी खेल चुके पूर्व क्रिकेट कोच रामकरण शर्मा हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी सुनील लंबू को सोनीपत के बिसवा मिल से हत्या के सात दिन बाद गिरफ्तार किया है. कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया जायेगा, ताकि हत्या के पीछे की कहानी स्पष्ट हो सके.
आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं 2 मामलेः वार्ड 12 पार्षद सोनिया के ससुर रामकरण शर्मा की 3 नवंबर की रात में सोनीपत जिले के गन्नौर स्थित शास्त्री नगर इलाके में गोली मारकर हत्या की गई थी. रामकरण परिवार के साथ एक शादी समारोह में जा रहे थे, इसी दौरान आरोपी सुनील लंबू ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद सुनील फरार चल रहा था. बीते निकाय चुनाव के दौरान रामकरण शर्मा के परिवार के साथ सुनील लंबू का विवाद हुआ था. सुनील पर इसी चुनावी रंजिश में हत्या को अंजाम देने का आरोप है. आरोपी के खिलाफ पहले भी दो मामले दर्ज हैं.
डीसीपी ने दी मामले की पूरी जानकारीः सोनीपत के डीसीपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि "आरोपी सुनील लंबू ने पूर्व क्रिकेट कोच की गोली मार कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था. आरोपी हत्या करने के बाद मथुरा गया, फिर वहां से जम्मू कश्मीर में जाकर छिपा हुआ था. पुलिस ने देर रात सोनीपत के बिसवा मिल से आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपने ठिकाने बदल रहा था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चुनावी रंजिश के चलते उसने रामकरण की गोली मारकर हत्या की है. लंबू का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. उसके खिलाफ पहले से दो मामले दर्ज हैं. आरोपी बाहर विदेश जाने की फिराक में था. आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी. हत्या में कौन-कौन शामिल हैं और हत्याकांड में उपयोग में लाए गए हथियारों को भी बरामद किया जायेगा."