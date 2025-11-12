ETV Bharat / state

सोनीपत में पूर्व क्रिकेट कोच रामकरण हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पुरानी चुनावी रंजिश में हुई थी हत्या

Ramakant Sharma Murder Case: पूर्व क्रिकेट कोच रामकरण शर्मा हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Ramakant Sharma Murder Case
पूर्व क्रिकेट कोच रामकरण शर्मा हत्याकांड का आरपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 12, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपतः 1986 में रणजी ट्रॉफी खेल चुके पूर्व क्रिकेट कोच रामकरण शर्मा हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी सुनील लंबू को सोनीपत के बिसवा मिल से हत्या के सात दिन बाद गिरफ्तार किया है. कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया जायेगा, ताकि हत्या के पीछे की कहानी स्पष्ट हो सके.

आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं 2 मामलेः वार्ड 12 पार्षद सोनिया के ससुर रामकरण शर्मा की 3 नवंबर की रात में सोनीपत जिले के गन्नौर स्थित शास्त्री नगर इलाके में गोली मारकर हत्या की गई थी. रामकरण परिवार के साथ एक शादी समारोह में जा रहे थे, इसी दौरान आरोपी सुनील लंबू ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद सुनील फरार चल रहा था. बीते निकाय चुनाव के दौरान रामकरण शर्मा के परिवार के साथ सुनील लंबू का विवाद हुआ था. सुनील पर इसी चुनावी रंजिश में हत्या को अंजाम देने का आरोप है. आरोपी के खिलाफ पहले भी दो मामले दर्ज हैं.

सोनीपत डीसीपी नरेंद्र कादियान (Etv Bharat)

डीसीपी ने दी मामले की पूरी जानकारीः सोनीपत के डीसीपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि "आरोपी सुनील लंबू ने पूर्व क्रिकेट कोच की गोली मार कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था. आरोपी हत्या करने के बाद मथुरा गया, फिर वहां से जम्मू कश्मीर में जाकर छिपा हुआ था. पुलिस ने देर रात सोनीपत के बिसवा मिल से आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपने ठिकाने बदल रहा था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चुनावी रंजिश के चलते उसने रामकरण की गोली मारकर हत्या की है. लंबू का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. उसके खिलाफ पहले से दो मामले दर्ज हैं. आरोपी बाहर विदेश जाने की फिराक में था. आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी. हत्या में कौन-कौन शामिल हैं और हत्याकांड में उपयोग में लाए गए हथियारों को भी बरामद किया जायेगा."

ये भी पढ़ें-सोनीपत में रणजी खिलाड़ी हत्याकांडः आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

सोनीपत में पूर्व चेयरमैन की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश में वारदात, शादी समारोह में जा रहा था परिवार

TAGGED:

CRICKET PLAYER MURDER IN SONIPAT
SONIPAT RAMKARAN MURDER CASE
SUNIL LAMBOO ARRESTED
पूर्व कोच रामकरण शर्मा हत्याकांड
RAMKARAN MURDER ACCUSED ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.