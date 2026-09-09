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सोनीपत में जिगरी दोस्त बना जान का दुश्मन, 18 हजार रुपए चोरी के शक में 10 रुपए के चाकू से हत्या, आरोपी गिरफ्तार

सोनीपतः जिले के गोहाना से दोस्ती से भरोसा उठाने का मामला सामने आया है. जहां जिगरी दोस्त ही पैसे चोरी होने के शक में अपने ही दोस्त की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी है. मामले में गोहाना क्राइम यूनिट ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में खुलासा किया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी है.

पुलिया के नीचे छुपा था युवक का शवः बीती 5 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में गोहाना के गांव इंद्रगढ़ी के रहने वाले ढोलू उर्फ विक्की लापता हो गया था. इसके बाद बीती 1 सितंबर को उसके चाचा संजय ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका भतीजा ढोलू उर्फ विक्की निवासी इंद्रगढ़ी घर से गायब है और ढोलू के दोस्त विक्रम और प्रीतम पर अपहरण का शक जताया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में आगे जब जांच बढ़ाई तो मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. मामले में पुलिस के सामने आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने ढोलू उर्फ विक्की की हत्या कर दी है. हत्या एक चाकू से गला काटकर की गई थी. हत्या के बाद जिसके बाद उसके शव को गोहाना के पास एक नाले में पुलिया के नीचे छुपा दिया था पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया है.