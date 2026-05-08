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निगम चुनाव प्रचार का आखिरी दिन: सोनीपत में हुड्डा बोले- "हरियाणा असुरक्षित", ढांडा का पलटवार, बोले- "कांग्रेस पहले मान चुकी हार"

"बीजेपी राज में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे लोग": प्रचार के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि, "बीजेपी सरकार में हरियाणा देश के सबसे असुरक्षित प्रदेशों में शामिल हो गया है. महिलाएं, व्यापारी और आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे. व्यापारियों से खुलेआम रंगदारी मांगी जा रही है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं.” सरकार की नीतियों ने किसानों की परेशानियां बढ़ाई हैं. मेरा फसल मेरा ब्यौरा और मंडियों में बायोमेट्रिक व्यवस्था किसान विरोधी फैसले हैं."

सोनीपत: आज हरियाणा में नगर निगम चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है. सोनीपत में चुनाव प्रचार आखिरी चरण में पहुंच गया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए. वहीं, भाजपा की तरफ से हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.

"नगर निगम चुनाव भविष्य की राजनीति तय करेंगे": हुड्डा ने नगर निगम चुनाव को बेहद अहम बताते हुए कहा कि, "ये सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं हैं, बल्कि हरियाणा की राजनीति की दिशा तय करने वाले चुनाव हैं. कांग्रेस सत्ता में आई तो नगर निगमों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाएगी." वहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले पर हुड्डा ने कहा कि, ठकांग्रेस महात्मा गांधी की विचारधारा में विश्वास करती है और किसी भी तरह की हिंसा की कड़ी निंदा करती है."

राज बब्बर ने बंगाल हिंसा पर जताई चिंता: वहीं, प्रचार करने आए कांग्रेस नेता राज बब्बर ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा को लेकर कहा कि, "यह कोई सामान्य घटना नहीं है. लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए." उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में है.

कांग्रेस हताश होकर हार मान चुकी: इधर, भाजपा की ओर से सोनीपत पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि, "कांग्रेस पूरी तरह हताश हो चुकी है और हताशा में अपनी हार स्वीकार कर चुकी है. निकाय चुनाव में न कांग्रेस की झंडी दिखाई दे रही है और न ही डंडी. भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने देश के लोगों का दिल जीता है. जनता ने विकास के नाम पर भाजपा को समर्थन दिया है. प्रदेश में विकास कार्यों के आधार पर भाजपा को जनता का भरोसा मिल रहा है और निकाय चुनावों में भी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा."

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