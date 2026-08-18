ETV Bharat / state

सोनीपत में ट्रेनी डॉक्टरों के साथ छेड़छाड़, यूपी का आरोपी गिरफ्तार, सुरक्षा को लेकर धरना-प्रदर्शन

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के खानपुर कलां स्थित बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज में दो ट्रेनी महिला डॉक्टरों के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में हंगामा खड़ा हो गया है. सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्रेनी डॉक्टरों ने विरोध शुरू कर दिया है. पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के झांसी निवासी दीपक के रूप में हुई है, जो मेडिकल कॉलेज परिसर में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी करता था.

ट्रेनी डॉक्टरों के साथ छेड़छाड़ : खानपुर कलां के बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज में दो ट्रेनी महिला डॉक्टरों के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद डॉक्टरों और छात्राओं में रोष है. 15 अगस्त की रात करीब साढ़े दस बजे ड्यूटी खत्म कर हॉस्टल लौट रही एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरोपी ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की. करीब आधे घंटे बाद लाइब्रेरी से हॉस्टल लौट रही दूसरी ट्रेनी डॉक्टर को भी आरोपी ने निशाना बनाया. दोनों घटनाओं के बाद छात्राओं ने विरोध शुरू कर दिया.

सोनीपत में ट्रेनी डॉक्टरों के साथ छेड़छाड़ (ETV Bharat)

यूपी का आरोपी गिरफ्तार : पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी झांसी,उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पिछले करीब चार महीने से मेडिकल कॉलेज परिसर में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. वहीं, ट्रेनी डॉक्टरों का कहना है कि वे खुद को कैंपस में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं. डॉक्टरों की मांग है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन लिखित रूप से सुरक्षा की गारंटी दें और कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करें. उसके बाद उनका प्रदर्शन खत्म होगा