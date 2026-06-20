ETV Bharat / state

44 हजार युवाओं में चमकी सोनीपत की अपूर्वा, बनीं संसद में "बेस्ट क्वेश्चनर", तार्किक सवालों से जीता देश का दिल

सोनीपत की अपूर्वा शर्मा ने विकसित भारत युवा संसद 2026 में "बेस्ट क्वेश्चनर" सम्मान जीतकर हरियाणा का मान बढ़ाया है.

Sonipat Apoorva Sharma Wins National Best Questioner
44 हजार युवाओं में चमकी सोनीपत की अपूर्वा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 20, 2026 at 12:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 में हरियाणा के सोनीपत की बेटी अपूर्वा शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर 'बेस्ट क्वेश्चनर' का सम्मान हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया. देशभर के 44 हजार युवाओं के बीच अपनी तार्किक सोच, प्रभावशाली प्रस्तुति और संसदीय समझ के दम पर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की.

44 हजार युवाओं में बनाई अलग पहचान: नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए देशभर से करीब 44 हजार युवाओं ने आवेदन किया था. कई चरणों की कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद केवल 105 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अवसर मिला. हरियाणा से केवल तीन युवाओं का चयन हुआ, जिनमें अपूर्वा शर्मा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विशेष पहचान बनाई.

Sonipat Apoorva Sharma Wins National Best Questioner
बनीं संसद में "बेस्ट क्वेश्चनर" (ETV Bharat)

जिला स्तर से राष्ट्रीय मंच तक का सफर: अपूर्वा की सफलता की शुरुआत जिला स्तर से हुई. पहले चरण में उन्होंने 'आपातकाल' विषय पर अपने विचार रखे. इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वर्ष 2026 के बजट पर प्रभावशाली भाषण देकर निर्णायकों को प्रभावित किया. लगातार शानदार प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक अपनी जगह बनाई. इस बारे में अपूर्वा शर्मा ने कहा कि, "राष्ट्रीय मंच पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है. यह सम्मान मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा देगा."

तार्किक सवालों से जीता देश का दिल (ETV Bharat)

संसद की तरह हुई कार्यवाही: राष्ट्रीय प्रतियोगिता का संचालन संसद की वास्तविक कार्यवाही की तर्ज पर किया गया. प्रतिभागियों को सांसद और विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारियां सौंपी गईं. अपूर्वा ने सांसद की भूमिका निभाते हुए प्रश्नोत्तर सत्र में खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय से खेलो इंडिया योजना, खेल बुनियादी ढांचे, महिला खिलाड़ियों की सुविधाओं, 2036 ओलंपिक की तैयारियों और ग्रामीण बेटियों को खेलों से जोड़ने जैसे अहम मुद्दों पर प्रभावशाली सवाल पूछे.

एक लाख रुपये के साथ मिला राष्ट्रीय सम्मान: परिणाम घोषित होने पर 105 प्रतिभागियों में से केवल चार युवाओं को विशेष सम्मान दिया गया. अपूर्वा शर्मा को 'बेस्ट क्वेश्चनर' चुना गया. उन्हें एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया.

परिजन हुए गर्वित: वहीं, अपूर्वा के पिता प्रवीण ने कहा कि, "बेटी की मेहनत और लगन का परिणाम आज पूरे परिवार और प्रदेश के लिए गर्व का विषय बन गया है." एक अन्य परिजन ने कहा कि, "अपूर्वा ने अपनी मेहनत से साबित किया है कि बेटियां हर क्षेत्र में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकती हैं."

देश सेवा का है सपना: सोनीपत के गांव शहजादपुर की रहने वाली अपूर्वा वर्तमान में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा हैं. उनका सपना भारतीय सेना में अधिकारी बनना और आगे चलकर यूपीएससी के माध्यम से देश सेवा करना है. उनकी इस उपलब्धि ने हरियाणा के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का नया उदाहरण पेश किया है.

ये भी पढ़ें:ऑफिस से एवरेस्ट ज़ोन तक... करनाल के सुनील ने माउंट मकालू पर फहराया तिरंगा, 5 सबसे खतरनाक चोटियों पर किया है फतह

TAGGED:

HARYANA BEST QUESTIONER AWARD
VIKSIT BHARAT YOUTH PARLIAMENT 2026
HARYANA STUDENT ACHIEVEMENT
INSPIRING WOMEN OF HARYANA
APOORVA SHARMA SONIPAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.