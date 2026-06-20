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44 हजार युवाओं में चमकी सोनीपत की अपूर्वा, बनीं संसद में "बेस्ट क्वेश्चनर", तार्किक सवालों से जीता देश का दिल

44 हजार युवाओं में चमकी सोनीपत की अपूर्वा ( ETV Bharat )

सोनीपत: संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 में हरियाणा के सोनीपत की बेटी अपूर्वा शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर 'बेस्ट क्वेश्चनर' का सम्मान हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया. देशभर के 44 हजार युवाओं के बीच अपनी तार्किक सोच, प्रभावशाली प्रस्तुति और संसदीय समझ के दम पर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की. 44 हजार युवाओं में बनाई अलग पहचान: नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए देशभर से करीब 44 हजार युवाओं ने आवेदन किया था. कई चरणों की कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद केवल 105 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अवसर मिला. हरियाणा से केवल तीन युवाओं का चयन हुआ, जिनमें अपूर्वा शर्मा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विशेष पहचान बनाई. बनीं संसद में "बेस्ट क्वेश्चनर" (ETV Bharat) जिला स्तर से राष्ट्रीय मंच तक का सफर: अपूर्वा की सफलता की शुरुआत जिला स्तर से हुई. पहले चरण में उन्होंने 'आपातकाल' विषय पर अपने विचार रखे. इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वर्ष 2026 के बजट पर प्रभावशाली भाषण देकर निर्णायकों को प्रभावित किया. लगातार शानदार प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक अपनी जगह बनाई. इस बारे में अपूर्वा शर्मा ने कहा कि, "राष्ट्रीय मंच पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है. यह सम्मान मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा देगा."