सोनीपत के अमनदीप ने UPSC में हासिल किया 731वां रैंक, परिजनों से कहा था- 'जब मैं IAS बनूंगा, तभी शादी करूंगा'
UPSC Result 2025: सोनीपत के अमनदीप ने यूपीएससी की परीक्षा में 731वां रैंक हासिल की है. उन्होंने अपने दादा का सपना पूरा किया.
Published : March 8, 2026 at 2:19 PM IST
सोनीपत: अमनदीप ने यूपीएससी की परीक्षा में 731वां रैंक हासिल कर सफलता का परचम लहराया है. खास बात ये है कि अमनदीप ने ये उपलब्धि अपने स्वर्गीय दादा सुल्तान सिंह के सपने को पूरा करते हुए हासिल की है. चौथे प्रयास में मिली इस सफलता से उनके परिवार और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है. घर पर ढोल की थाप और मिठाइयों के साथ जश्न मनाया जा रहा है.
सोनीपत के अमनदीप की 731वीं रैंक: अमनदीप ने बताया कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करने के लिए उन्होंने लगातार मेहनत की और रोजाना करीब 13 से 14 घंटे पढ़ाई की. कई बार असफलता भी मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में सफलता हासिल कर ली. फिलहाल अमनदीप अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन में वर्कशॉप ऑफिसर के पद पर तैनात हैं और नौकरी के साथ-साथ उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी.
परिवार को दिया श्रेय: अमनदीप का कहना है कि लक्ष्य अगर साफ हो और मेहनत इमानदारी से की जाए तो सफलता जरूर मिलती है. उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि असफलता से घबराने की बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. उनकी इस उपलब्धि से पूरे परिवार में गर्व का माहौल है और आसपास के लोग भी उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनके दादा का सपना था कि अमनदीप आईएएस बने.
'बचपन से ही पढ़ाई को लेकर गंभीर रहा है अमनदीप': अमनदीप की इस सफलता ने ना सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे सोनीपत जिले का नाम रोशन किया है और इलाके के युवाओं के लिए वो एक नई प्रेरणा बनकर उभरे हैं. अमनदीप के ताऊ सतीश, जो सिंचाई विभाग में बतौर एसडीओ तैनात हैं, उन्होंने बताया कि "अमनदीप शुरू से ही पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर और समर्पित रहा है. जब भी वो घर आता था तो परिवार के साथ मुश्किल से आधा घंटा ही बैठता था और बाकी सारा समय अपनी पढ़ाई करने में ही लगा रहता था."
