सोनीपत में कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार, 1 लाख की डिमांड की थी, 50 हजार के साथ पकड़ाए
हरियाणा के सोनीपत में कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. पवन शर्मा को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.
Published : April 8, 2026 at 8:27 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 8:58 PM IST
सोनीपत : रोहतक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सोनीपत में तैनात कृषि उपनिदेशक डॉ. पवन शर्मा को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. उन पर थोक उर्वरक लाइसेंस जारी करने के बदले एक लाख रुपये की मांग का आरोप है जिसमें से 50 हजार रुपए वे पहले ही ले चुके थे.
एक लाख की रिश्वत मांगी थी : जानकारी के मुताबिक गांव जांटी कलां निवासी राजकुमार ने शिकायत दी थी कि थोक उर्वरक का लाइसेंस जारी करने के बदले कृषि उपनिदेशक ने उनसे एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. आरोप था कि आरोपी पहले ही 50 हजार रुपये ले चुका था और बाकी रुपये के लिए लगातार दबाव बना रहा था. प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद टीम ने कार्रवाई के लिए रोहतक के आरटीए को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था, जबकि डीएसपी सोमबीर और निरीक्षक भगत सिंह के नेतृत्व में टीम ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया.
50 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा : बुधवार को निरीक्षक भगत सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉ. पवन शर्मा को लघु सचिवालय परिसर स्थित उसके कार्यालय से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू कर लिया. फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है. टीम मामले में बाकियों की भूमिका का भी पता लगा रही है. टीम आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी.
कड़ी कार्रवाई होगी : राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एएस चावला ने कहा कि प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति के तहत रिश्वत लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा.
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